GreenYellow prescrit un programme de solarisation Ã  grande Ã©chelle en autoconsommation Ã  Sanofi

GreenYellow développe un ambitieux programme de solarisation des parkings pour Sanofi, leader mondial de l’industrie pharmaceutique, dans le cadre de contrats d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 15 ans.

Ce programme développé par GreenYellow comprend la mise en place, le financement et l’exploitation de parkings photovoltaïques en autoconsommation sur cinq sites en France, dont trois sont déjà en service ou en construction, d’une capacité totale de 4,5 MWc et d’une production annuelle estimée à 4,9 GWh.

14 carports photovoltaïques installés sur les sites Sanofi d’Amilly et d’Ambarès

Sept carports photovoltaïques d’une capacité installée de 1,3 MWc couvrent désormais près de 330 places de stationnement sur le site d’Amilly (45). Cette installation génère environ 1,5 GWh d’énergie renouvelable par an, ce qui permet d’éviter l’émission de 397 tonnes de CO₂ par an. De plus, le projet comprend la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales pour la gestion spécifique des eaux pluviales et des plans de pré-équipement de 70 bornes de recharge pour véhicules électriques, renforçant ainsi l’engagement du site en faveur d’une infrastructure durable et sobre en carbone. De son côté, le site d’Ambarès (33) dispose aujourd’hui d’une installation similaire d’une capacité solaire installée de 1,3 MWc, sur plus de 350 places de stationnement produisant également 1,5 GWh par an et évitant 416 tonnes de CO2 chaque année. Ce projet comprend également l’anticipation de l’installation de 70 bornes de recharge pour véhicules électriques, afin de soutenir la mobilité durable au sein du site. Ces installations sont opérationnelles depuis décembre 2024 dans le cadre de contrats d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 15 ans, assurant la production à long terme d’énergie verte, locale et rentable.

10 carports photovoltaïques sur le site de Sanofi Compiègne

Sur le site de Compiègne (60), dix parkings photovoltaïques sont actuellement en construction et seront opérationnels d’ici l’été 2025. Avec une capacité d’autoconsommation de près de 1,9 MWc et une production annuelle d’environ 2 GWh, ces carports s’inscrivent dans un projet plus large de rénovation des parkings. Une fois menée à bien, cette initiative réduira considérablement les émissions de CO₂, jusqu’à 531 tonnes par an. Il est à noter que 2 projets supplémentaires sont également en cours de développement dans la métropole lyonnaise. « Nous sommes fiers d’accompagner Sanofi dans sa transition énergétique en répondant aux enjeux spécifiques du secteur pharmaceutique tout en assurant la continuité opérationnelle de leurs activités. La mise en œuvre de projets multi-sites met non seulement en avant notre expertise technique et notre rapidité d’exécution, mais reflète également la confiance d’un partenaire industriel de premier plan dans notre capacité à opérer sur des sites actifs », assure Mathieu Cambet, Directeur Adjoint de GreenYellow France.