EM-Power Europe : gros plan sur un sujet tendance, le partage de lâ€™Ã©nergie

En maison individuelle ou en habitat collectif, à l’échelle de l’entreprise ou du quartier, la prosommation (prosumption) est considérée comme l’idéal de la transition énergétique. Cependant, tout le monde ne peut pas participer activement à l’émergence d’un futur énergétique sans impact sur le climat. Considérablement renforcé par la réforme actuelle du marché européen de l’électricité, le partage de l’énergie multipliera les possibilités de s’impliquer dans le développement des énergies renouvelables et d’en profiter dans un système gagnant-gagnant.

Les locataires, les propriétaires de maisons ou les entreprises, qui ne peuvent pas produire leur propre électricité renouvelable, ont déjà la possibilité de participer aux parcs solaires et éoliens par des obligations financières ou des coopératives citoyennes d’énergie. Ils ne peuvent toutefois pas utiliser eux-mêmes l’électricité produite en tant que prosommateurs. Le partage de l’énergie se positionne entre l’autoconsommation et les coopératives citoyennes d’énergie. La réforme européenne actuelle permet une participation facile d’accès à la production et à la consommation d’électricité. À cet effet, la directive européenne relative au marché de l’électricité définit le rôle d’un « consommateur actif » qui participe à la transition énergétique par ses actions, initiatives et décisions. Celui-ci peut se réunir en communauté avec d’autres consommateurs actifs et, par des investissements dans les installations de production d’énergies renouvelables, faire évoluer la situation pour un approvisionnement énergétique 24h/24, 7j/7.

Le partage de l’énergie bénéficie à tous

Les prosommateurs de ce nouveau genre, les « consommateurs actifs » au sens de la directive sur le marché de l’électricité, ne sont pas les seuls à profiter de ces nouvelles possibilités. Le partage de l’énergie conduira à une progression bien plus dynamique des installations de production d’énergies renouvelables. Dans le même temps, les exploitants des réseaux de distribution seront moins sollicités, car l’électricité renouvelable produite en plus sera souvent partagée et consommée dans l’environnement immédiat. Ceci réduira considérablement les besoins de construction de réseaux dus à la transition énergétique.

Des technologies intelligentes indispensables

En plus du cadre législatif et réglementaire, le partage de l’énergie nécessite quelques dispositifs techniques. La bonne nouvelle est que la technologie nécessaire est dès aujourd’hui disponible sur le marché. En revanche, cette technologie est loin d’être suffisamment répandue dans tous les pays. Les compteurs intelligents et une communication efficace des données en temps réel entre les acteurs du partage de l’énergie, d’autres participants au marché de l’énergie et les exploitants de réseaux sont des éléments essentiels. Comparée aux autres pays, l’Allemagne est justement en retard sur la numérisation.

Éviter les écueils

« Les écueils pour les innovations en Allemagne sont la complexité excessive et la bureaucratie », explique Robert Busch, directeur de la fédération allemande des innovateurs du marché énergétique (bne). C’est pourquoi sa fédération a conçu avec ses entreprises membres un concept simple de partage de l’énergie. Ce concept se limite au voisinage et aux niveaux de réseau de moyenne et basse tension. Les foyers, entreprises et institutions publiques peuvent participer activement à l’utilisation commune d’énergie renouvelable et partager localement l’électricité par le réseau d’approvisionnement public. Un supermarché pourrait, par exemple, avec une grande installation photovoltaïque sur son toit, alimenter les bornes de recharge voisines en électricité solaire, ou les habitants d’un quartier pourraient exploiter en commun une grande pompe à chaleur avec l’électricité photovoltaïque qu’ils produisent.