Qair et PowerUp sâ€™associent pour renforcer la sÃ©curitÃ© et la performance des installations BESS de Storâ€™Sun Ã  Maurice

PowerUp, fournisseur de solutions logicielles de pointe pour lâ€™analyse des batteries, annonce la conclusion dâ€™un partenariat avec Qair, Ã©nergÃ©ticien europÃ©en indÃ©pendant spÃ©cialisÃ© dans les Ã©nergies renouvelables. Cet accord de trois ans rÃ©sulte dâ€™une analyse comparative menÃ©e par Qair visant Ã identifier la solution dâ€™analyse de batteries la mieux adaptÃ©e Ã ses besoins. Dans ce cadre, la solution Battery InsightÂ® de PowerUp sera utilisÃ©e par les gestionnaires dâ€™actifs de Qair afin dâ€™optimiser le suivi de la sÃ©curitÃ© et des performances de quatre systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS), actuellement en construction Ã Maurice et dont Qair assurera la gestion.

Â« Nous cherchons en permanence Ã tirer le meilleur parti de nos actifs, tant sur le plan environnemental que financier. Nous sommes donc ravis de nous associer Ã PowerUp afin de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une solution dâ€™analyse des batteries de pointe Â», affirme Olivier Gaering, Directeur RÃ©gional OcÃ©an Indien de Qair. Â« La robustesse des algorithmes et la richesse des fonctionnalitÃ©s proposÃ©es par PowerUp favoriseront une prise de dÃ©cision Ã©clairÃ©e, fondÃ©e sur les donnÃ©es, afin de maximiser la valeur et la durÃ©e de vie de nos actifs sous gestion. Â» Â La solution Battery InsightÂ® de PowerUp sâ€™appuie sur des algorithmes avancÃ©s pour analyser les donnÃ©es de terrain provenant des BESS et optimiser leurs performances ainsi que leur sÃ©curitÃ© dans divers cas dâ€™utilisation : arbitrage Ã©nergÃ©tique, rÃ©gulation de frÃ©quence ou encore rÃ©ponse Ã la demande.

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AmÃ©liorer la performance, la sÃ©curitÃ© et la fiabilitÃ© des actifs

Cet accord pose les bases du dÃ©ploiement de la solution Battery InsightÂ® de PowerUp sur une sÃ©lection dâ€™actifs gÃ©rÃ©s par Qair. PowerUp devient ainsi le fournisseur privilÃ©giÃ© pour les solutions dâ€™analyse de batteries, appliquÃ©es aux BESS, existants et futurs, du groupe. Le pÃ©rimÃ¨tre de lâ€™accord couvre un ensemble intÃ©grÃ© de logiciels et de services :

- Le service dâ€™accompagnement Ã la mise en service proposÃ© par PowerUp vise Ã accÃ©lÃ©rer une phase essentielle de vÃ©rification des performances initiales des batteries. Il permettra de sâ€™assurer, lors des tests, que lâ€™ensemble des composants fonctionne de maniÃ¨re optimale, dans le respect des paramÃ¨tres dÃ©finis. Cet accompagnement permettra Ã Qair dâ€™optimiser le calendrier de mise en exploitation commerciale.

- Sur le volet logiciel, le pÃ©rimÃ¨tre inclut lâ€™ensemble des indicateurs Battery InsightÂ® liÃ©s Ã la performance, Ã lâ€™endurance et Ã la sÃ©curitÃ©. Les indicateurs de performance accompagneront les opÃ©rateurs dans leurs dÃ©cisions en matiÃ¨re de planification de la maintenance, dâ€™optimisation des stratÃ©gies dâ€™arbitrage et de gestion du cycle de vie des actifs. Les indicateurs de sÃ©curitÃ© prÃ©dictive constitueront Ã©galement un atout clÃ©, grÃ¢ce Ã un systÃ¨me dâ€™alerte intelligent capable de dÃ©tecter les dÃ©fauts des batteries et de prÃ©venir les dommages irrÃ©versibles jusquâ€™Ã 12 mois plus tÃ´t que les approches de surveillance conventionnelles. En tenant compte du profil dâ€™usage spÃ©cifique de chaque BESS, la solution Battery InsightÂ® intÃ¨gre les caractÃ©ristiques propres Ã chacun des actifs, tandis que ses fonctionnalitÃ©s liÃ©es Ã lâ€™endurance contribuent Ã prÃ©venir le vieillissement accÃ©lÃ©rÃ© et Ã prolonger leur durÃ©e de vie utile.

Quatre actifs de Qair Ã Maurice dÃ©jÃ identifiÃ©s

Â« RÃ©solument innovantes, PowerUp et Qair sont toutes deux des entreprises axÃ©es sur la performance. Elles soutiennent une transition vers des Ã©nergies propres qui gÃ©nÃ¨rent une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e Â», prÃ©cise Abdelkrim Benamar, DG de PowerUp. Â« Nos convictions communes donnent un sens Ã notre partenariat. Nous avons donc hÃ¢te dâ€™accompagner les gestionnaires dâ€™actifs de Qair dans leur mission dâ€™optimisation de lâ€™ensemble de leurs projets, en particulier les performances de leurs batteries. Â» Quatre actifs de Qair Ã Maurice ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© identifiÃ©s pour la mise en Å“uvre de ce partenariat. Ã€ ce titre, un contrat-cadre a Ã©tÃ© signÃ© pour ce projet Storâ€™Sun, dâ€™une capacitÃ© totale de 391 MWh, dÃ©tenu et exploitÃ© par Qair, qui fournit des services de gestion de frÃ©quence, dâ€™Ã©quilibrage et dâ€™autres services auxiliaires au rÃ©seau mauricien. Un projet stratÃ©gique pour le pays, qui nourrit lâ€™ambition dâ€™atteindre une part de 60 % dâ€™Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©lectrique dâ€™ici 2030, dans une logique de sortie progressive du charbon. Le partenariat entre Qair et PowerUp reprÃ©sente une avancÃ©e significative pour amÃ©liorer davantage la gestion des actifs BESS Ã Maurice et dans le monde entier. En intÃ©grant des logiciels et des services innovants dâ€™analyse des batteries au sein de sa gamme dâ€™outils, Qair sera Ã mÃªme de maximiser la valeur de ses actifs de stockage par batterie, mais aussi de soutenir la transition vers un avenir Ã©nergÃ©tique propre.