TÃ¢che 13 AIE PVPS : Ã‰valuation de la fiabilitÃ© des systÃ¨mes de batteries dans les centrales solaires en fonctionnement

Ã€ mesure que les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques sont de plus en plus combinÃ©s avec les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS), comprendre leurs performances et leur fiabilitÃ© Ã long terme devient essentiel. Un nouveau rapport publiÃ© par la TÃ¢che 13 de PVPS de lâ€™IEA examine comment la performance opÃ©rationnelle du PV + BESS peut Ãªtre Ã©valuÃ©e et surveillÃ©e afin de soutenir des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus fiables, efficaces et rentables.

Ce rapportÂ offre un aperÃ§u desÂ technologies courantes de batteries, des applications typiques PV + BESS et des mÃ©thodes pratiques pour Ã©valuer la performance du systÃ¨me en fonctionnement. Il prÃ©sente Ã©galement une expÃ©rience sur le terrain issue dâ€™installations rÃ©sidentielles, montrant comment les conditions de fonctionnement, la conception du systÃ¨me et le cas dâ€™utilisation influencent le vieillissement des batteries et la performance globale du systÃ¨me.

Â« La performance PV + BESS sur le terrain dÃ©pend bien plus que de la seule chimie des batteries. Ce rapport montre que la topologie du systÃ¨me, le comportement des onduleurs, la logique de contrÃ´le, le profil de fonctionnement, la tempÃ©rature et le firmware influencent tous de maniÃ¨re significative lâ€™efficacitÃ©, la dÃ©gradation, lâ€™estimation de fin de vie et la fiabilitÃ© des dispatchsÂ Â»Â prÃ©cise Ulrike Jahn, responsable de la tÃ¢che IEA PVPS

Â

Les points clÃ©s

Les performances, la fiabilitÃ© et la durÃ©e de vie du PV + BESSÂ dÃ©pendent de la technologie, du cas dâ€™usage et de lâ€™environnement. La chimie et la conception des batteries, la topologie du systÃ¨me, la stratÃ©gie de contrÃ´le et la tÃ¢che faÃ§onnent ensemble le comportement de dÃ©gradation et les rÃ©sultats en fin de vie.

Une Ã©valuation rigoureuse de PV+BESS devrait Ãªtre basÃ©e sur six indicateurs de performance principaux. La capacitÃ©, la tolÃ©rance Ã la puissance, la rÃ©sistance interne, lâ€™efficacitÃ© aller-retour, le temps de rÃ©ponse et les pertes en veilleÂ fournissent une base pratique pour lâ€™Ã©valuation de lâ€™Ã©tat de santÃ©, la dÃ©tection des pannes et le fonctionnement en attente du vieillissement.

Les donnÃ©es de terrain montrent des Ã©carts importants entre la performance nominale et rÃ©elle de PV + BESS.Â Les rÃ©sultats des inspections rÃ©sidentielles et des Ã©tudes de cas rÃ©vÃ¨lent une grande variation dâ€™efficacitÃ©, de pertes dâ€™onduleur, dâ€™estimation de lâ€™Ã©tat de charge, de la qualitÃ© de lâ€™Ã©quilibrage des cellules ainsi que des effets de tempÃ©rature ou de firmware. Cela souligne la nÃ©cessitÃ© dâ€™un suivi harmonisÃ©, de donnÃ©es ouvertes de haute qualitÃ© et de modÃ¨les de vieillissement validÃ©s pourÂ permettre un dÃ©ploiement fiable et optimal des coÃ»ts de PV + BESS.

iea-pvps.org/key-topics/assessing-reliability-battery-systems-plants-2026/