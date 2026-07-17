Mardi 29 septembre 2026 : 27e Colloque annuel du SER – Â« 2027 : Construire aujourdâ€™hui le futur de lâ€™Ã©nergie Â»

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) organise, le mardi 29 septembre 2026, Ã la CitÃ© des Sciences et de lâ€™Industrie Ã Paris, la 27Ã¨me Ã©dition de son Colloque annuel, rendez-vous majeur des acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique. Les PrÃ©sidentielles en point de mireÂ !

Ã€ six mois de lâ€™Ã©chÃ©ance prÃ©sidentielle, ce colloque sâ€™inscrit dans un moment politique dÃ©cisif. Les choix Ã©nergÃ©tiques qui seront faits dans les prochaines annÃ©es conditionneront durablement la souverainetÃ© de la France, sa trajectoire industrielle, sa compÃ©titivitÃ© Ã©conomique et sa capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux objectifs climatiques. Cette nouvelle Ã©dition du colloque du SER entend rappeler que les Ã©nergies renouvelables ne sont pas seulement un levier de dÃ©carbonation. Elles constituent Ã©galement un enjeu stratÃ©gique de rÃ©industrialisation, de souverainetÃ©, dâ€™amÃ©nagement du territoire et de maÃ®trise des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie.

OrganisÃ© Ã la CitÃ© des Sciences et de lâ€™Industrie, ce colloque sâ€™inscrit dans un lieu emblÃ©matique du dialogue entre savoir scientifique, innovation industrielle et dÃ©bat public. Le choix du titre Â«Â 2027Â : construire aujourdâ€™hui le futur de lâ€™Ã©nergieÂ Â» affirme lâ€™idÃ©e que les orientations Ã©nergÃ©tiques relÃ¨vent de choix politiques, industriels et sociaux. Cette journÃ©e de rÃ©flexions et de dÃ©bats rÃ©unira prÃ¨s de 1 000 participants issus du monde politique, Ã©conomique, industriel et institutionnel, confirmant sa place parmi les principaux rendez-vous annuels du secteur de lâ€™Ã©nergie.

Parmi les intervenants confirmÃ©s figurent notamment Maud Bregeon, ministre dÃ©lÃ©guÃ©e chargÃ©e de lâ€™Ã‰nergie, Ã‰milie Piette, prÃ©sidente du Directoire de RTE, Emmanuelle Wargon, prÃ©sidente de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie, Marianne Laigneau, prÃ©sidente du Directoire dâ€™Enedis, Dominique MÃ©da, professeure de sociologie, Nicolas Goldberg, directeur associÃ© chez Colombus Consulting, Jean-Bernard LÃ©vy, prÃ©sident du Conseil FranÃ§ais de lâ€™Energie, Pascal Demurger, co-prÃ©sident dâ€™IMPACT France, Olivier Lluansi, professeur et titulaire de la chaire Â«Â â€¯Transition Ã©nergÃ©tique pour lâ€™industrie dÃ©carbonÃ©eâ€¯Â Â» au CNAM, Olivier Sichel, directeur gÃ©nÃ©ral de la Caisse des DÃ©pÃ´ts et LoÃ¯g Chesnais-Girard, prÃ©sident de la rÃ©gion Bretagne.

EncadrÃ©

La Grande Tribune prÃ©sidentielle 2027 sur lâ€™Ã©nergie

Temps fort de cette Ã©dition, le SER et La Tribune proposeront Ã 15h30 la Grande Tribune prÃ©sidentielle 2027 sur lâ€™Ã©nergie. Cette sÃ©quence constituera lâ€™un des premiers grands temps de dÃ©bat consacrÃ©s aux enjeux Ã©nergÃ©tiques de la campagne prÃ©sidentielle. Les candidats seront invitÃ©s Ã prÃ©senter leur vision, leurs prioritÃ©s et leurs engagements sur lâ€™un des enjeux les plus structurants du prochain quinquennatÂ : lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la France.