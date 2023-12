Qair atteint 1,4 GW de capacité en exploitation et en construction

L’énergéticien renouvelable Qair annonce avoir franchi le jalon de 1 GW de capacité installée pour atteindre les 1,4 GW en exploitation et en construction, avec la mise en service réussie des centrales photovoltaïques Serra Do Mato au Brésil et Smallsol 21, Stoszowice I, Kalisz Pomorski en Pologne, et le démarrage des parcs éoliens Stawiszyn et Widuchowa, également en Pologne.

Le groupe Qair trouve ses racines dans les initiatives entrepreneuriales de son fondateur, le pionnier français des énergies renouvelables Jean-Marc Bouchet, qui a créé Energie du Midi en 1988. Au fil des ans, le groupe est devenu un acteur majeur du paysage français des énergies renouvelables, de la création de JMB Energie en 2005 à la formation de Quadran Energies Libres par l’acquisition d’Aérowatt en 2013. Après la vente de son portefeuille français à Direct Energie en 2017, l’entreprise s’emploie durant trois ans à la reconstruction complète de son portefeuille de près de 500 MW. Rebaptisé Qair en 2020, le groupe atteint le gigawatt de capacité installée six ans plus tard.

Un énergéticien intégré

Producteur indépendant d’électricité renouvelable, Qair se positionne aujourd’hui en énergéticien en offrant des services complets de gestion de l’énergie. En s’appuyant sur des projets d’hydrogène renouvelable, de stockage batterie et de valorisation de déchets, le groupe vise à équilibrer efficacement la production d’énergie renouvelable, et pallier la problématique de leur intermittence en garantissant un approvisionnement énergétique constant et directement disponible. Le cœur de la stratégie de Qair en matière d’hydrogène renouvelable réside dans la mise en place d’installations de production à grande échelle stratégiquement situées dans des pays disposant d’un potentiel d’énergie renouvelable abondant comme le Brésil et l’Islande. Ces régions, riches en ressources solaires et éoliennes, offrent à Qair un cadre idéal pour tirer parti de la durabilité de la production d’hydrogène par électrolyse.

Produire massivement de l’hydrogène renouvelable

De plus, le positionnement stratégique des centres de production permet à Qair d’approvisionner efficacement l’Europe en hydrogène renouvelable, facilitant ainsi la transition du continent vers un paysage énergétique plus vert et plus durable. Le groupe développe actuellement un pipeline de projets d’hydrogène renouvelable de 7,5 GW dans plusieurs territoires. En France, Qair construit Hyd’Occ, la première unité de production française d’hydrogène renouvelable à grande échelle d’une capacité de 50 MW – avec une première tranche de 20 MW prévue pour 2025, à Port-La Nouvelle, en Occitanie. En Islande, Qair a acquis une participation de 50% dans Íslenska vetnisfélagið, une filiale d’Orkan, le seul fournisseur de solutions de ravitaillement en hydrogène d’Islande. Deux stations pour camions et voitures particulières sont déjà opérationnelles à Reykjavik et quatre autres sont en cours de mise en service. Qair développe également une unité de production d’hydrogène renouvelable de 840 MW, avec une première tranche de 280 MW prévue pour 2028.

Un engagement en faveur de solutions énergétiques durables

Au Brésil, Qair a introduit en novembre 2023 le générateur d’hydrogène GEH2®, grâce à une collaboration entre EODev, Qair, Air Liquide et CSI Gerpower. Fabriqué en France par EODev, ce générateur a été utilisé commercialement pour la première fois dans le pays pour alimenter des stands sur des salons, comme l’exposition en marge de l’escale Energy Observer à Fortaleza en novembre, et ouvre la voie à des événements majeurs dans la région, alimentés par une source d’énergie propre et renouvelable.

Cette première étape annonce le développement de deux projets massifs de production d’hydrogène renouvelable de 2,24 GW chacun, situés dans les ports industriels de Pecém (Ceará) et Suape (Pernambuco), pour produire de l’hydrogène vert et des e-molécules à utiliser localement et à exporter vers l’Europe. Les projets seront principalement alimentés par les propres parcs éoliens et solaires de Qair au Brésil. « Cette réalisation souligne notre engagement en faveur de solutions énergétiques durables et consolide notre position en tant qu’acteur clé du paysage mondial des énergies renouvelables » , déclare Louis Blanchard, PDG de Qair. Je remercie nos actionnaires, nos partenaires et nos collaborateurs pour leur soutien indéfectible. Grâce à eux, le Groupe est prêt à poursuivre son déploiement stratégique en participant activement à la transition énergétique de l’Europe. »

Encadré

À propos de Qair

Qair est un énergéticien renouvelable indépendant qui développe, finance, construit et exploite des projets solaires, éoliens terrestres et en mer, hydroélectriques, hydroliens, de valorisation de déchets, de production et de stockage d’hydrogène vert.

Avec 1 GW de capacité en opération, les 600 collaborateurs du groupe développent un pipeline de 30 GW dans 20 pays à travers l’Europe, l’Amérique Latine et l’Afrique. Autour d’une ambition : devenir un leader indépendant de l’énergie responsable.