Énergie solaire en hiver : Sunethic, le spécialiste du solaire à brancher sur prise, répond aux idées reçues

Alors que cet hiver, près de 2 Français sur 3 se trouvent en situation d’urgence énergétique, selon une étude Opinion Way 2023, près de 60% des Français envisagent d’opter pour l’autoconsommation solaire afin de réduire leur facture.

Néanmoins, aujourd’hui encore, de nombreuses idées reçues persistent et empêchent certains consommateurs de passer le cap surtout pendant la saison hivernale. Pour dissiper ces préoccupations, Sunethic, pionnier des stations solaires françaises à brancher sur prise, s’engage à démystifier les idées reçues persistantes et à offrir des solutions concrètes pour encourager les Français à passer sereinement au photovoltaïque.

Le solaire, c’est bien ! Mais quid de son efficacité en hiver ? Sunethic démonte une par une les idées reçues sur le sujet.

Idée reçue n°1 : les panneaux solaires ne produisent pas d’électricité en hiver

Pour 62 % des Français, les panneaux solaires ne fonctionnent pas en hiver en raison des journées plus courtes et du soleil moins présent durant cette période (Opinion Way, 2022). Sunethic rappelle que le fonctionnement des panneaux photovoltaïques ne se limitent pas à la présence directe du soleil. En réalité, la lumière demeure le facteur clé de la production énergétique. Malgré la diminution de la durée d’ensoleillement pendant les quatre mois hivernaux, ceux-ci contribuent donc tout de même à environ 20 % de la production annuelle. Les stations solaires Sunethic intègrent notamment des caractéristiques innovantes pour optimiser leur performance en hiver. Les cellules Voltec Solar, réactives à faible ensoleillement (PERC), et le micro-onduleur APsystems DS3-L, démarrant à une tension de panneau plus basse (28V contre 34V habituellement), permettent une production même lors de faibles luminosités. De plus, le support exclusif Sunethic offre une inclinaison réglable jusqu’à 63°, ce qui permet de maximiser la production quotidienne jusqu’à 50 %, compte tenu du faible angle azimut du soleil pendant cette saison.

Idée reçue n°2 : les panneaux solaires ne sont rentables qu’en été

53 % des Français estiment que les panneaux solaires ne sont rentables qu’en été (Opinion Way, 2022). Il est vrai que la rentabilité des panneaux solaires fluctue au gré des saisons et qu’elle est particulièrement favorable de mars à octobre grâce aux journées plus étendues et une meilleure météo. Néanmoins, Sunethic insiste sur l’importance de mesurer la rentabilité globale de ces solutions sur une base annuelle, voire pluriannuelle, pour une évaluation complète des économies réalisées. La startup souligne cependant que l’ajout de panneaux solaires reste très intéressant en hiver, notamment pour ceux équipés de chauffage électrique, tel qu’une pompe à chaleur ou une clim réversible. Elle précise qu’il existe aussi des remèdes à la baisse de production. Le surplus d’énergie estival peut efficacement financer la consommation hivernale par le biais de la revente à EDF ou de l’usage de batteries virtuelles de stockage. Sunethic souligne aussi que l’ajout de panneaux solaires devient une solution d’autant plus intéressante.

Idée reçue n°3 : les panneaux solaires ne sont pas adaptés au climat français

42 % des Français pensent que les panneaux solaires ne conviennent pas au climat français (Opinion Way, 2022). Cette idée populaire suggère que le pays manquerait de soleil, surtout pendant les mois d’hiver, lorsque la demande en électricité est la plus élevée. Pour Sunethic, cette perception ne reflète une nouvelle fois pas la réalité et que ses panneaux solaires se révèlent aujourd’hui être une solution économiquement avantageuse pour tous les français. La startup affirme que ses kits sont notamment rentables dans toutes les régions de l’Hexagone, avec un retour sur investissement en moins de 7 ans dans le nord et de 5 ans dans le sud.

Encadré

Les conseils pratiques de Sunethic

Pour maximiser l’utilisation et le rendement de l’énergie solaire pendant la période hivernale, Sunethic propose quelques conseils pratiques :

● Planification de l’utilisation des appareils électroménagers : Il est recommandé aux utilisateurs de planifier l’utilisation de leurs appareils électroménagers, tels que la machine à laver et le lave-vaisselle, durant les heures ensoleillées, généralement entre 10h et 14h. Cette stratégie permet de tirer pleinement parti de la production solaire, particulièrement bénéfique pendant les journées plus courtes.

● Configuration des panneaux solaires : Sunethic suggère d’ajuster l’inclinaison des panneaux à 60° afinde capturer la luminosité plus basse caractéristique de cette période de l’année. Cette configuration contribue à maximiser l’efficacité de la collecte d’énergie solaire.

● Utilisation d’outils pour ajuster les panneaux solaires : Des outils pratiques sont mis à disposition des utilisateurs, tels que des applications gratuites comme ZENITRACK, ainsi que des indications sur le support inclinaison réglable. Ces outils facilitent l’ajustement des panneaux en fonction des saisons, permettant ainsi une adaptation optimale à l’angle du soleil.

● Entretien et résistance au gel : Sunethic tient à souligner que tous les panneaux solaires sont conçus pour résister au gel et aux températures négatives. Aucune précaution particulière n’est requise, si ce n’est de s’assurer que les connexions et câbles sont correctement branchés et étanches.