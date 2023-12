KOURBE et ETIC accompagnent TRIANGLE ENERGIE dans la construction de 300 actifs solaires

KOURBE Holding et Energy Transition Europe investissent 8 M€ dans un portefeuille photovoltaïque de plus de 30 MWc en France développé et construit par TRIANGLE ENERGIE.

Le tiers-investisseur KOURBE Holding, filiale du groupe Baudelet Environnement, et le fonds Energy Transition Europe, co-investissent dans un portefeuille de 300 actifs en construction par le groupe TRIANGLE ENERGIE, pour un total de plus de 30 MWc. KOURBE Holding apporte 2 M€ en fonds propres et ETIC apporte 6 M€ pour un financement total de plus de 40 M€, bénéficiant d’un financement de projet apporté par le CIC et la BPI. « Nous sommes ravis d’accompagner la belle croissance du groupe KOURBE dans le cadre de ce projet, tout en renforçant notre présence dans l’un des segments de marché des centrales photovoltaïques sur bâtiments les plus dynamiques en France. » précise Pierre Pochet, Managing Partner, en charge du fonds Energy Transition Europe. La transaction vise à financer la construction de 300 hangars agricoles photovoltaïques développés et construits par TRIANGLE ENERGIE, qui assurent de nouvelles capacités de production énergétique en France correspondant à la consommation énergétique de plus de 2 500 foyers français.

Environ 36 GWh produits par an

TRIANGLE ENERGIE est leader en France dans la conception, la fabrication et la construction de bâtiments agricoles solaires. Depuis 14 ans, près de 2 000 bâtiments solaires ont été construits, totalisant 247 MWc. Les 300 centrales sont situées partout en France et produiront ensemble environ 36 GWh par an. Elles bénéficient d’un tarif d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans avec EDF, et permettront d’éviter l’émission d’environ 440 tonnes de CO2 par an. KOURBE a signé plus de 100 M€ de projets photovoltaïques sur bâtiments depuis 2022 et cette opération confirme sa croissance rapide. La prochaine opération de financement aura lieu début 2024 tandis que KOURBE prévoit de signer de 50 à 100 M€ de projets en 2024 sur les 500 M€ actuellement en études. « Ce partenariat avec ETIC sur cette opération, permet d’accélérer et soutenir notre croissance qui a bénéficié en plein des conditions de marché extrêmement favorables depuis 2022. Nous sommes ainsi en avance de plus de deux ans sur notre plan de déploiement avec une croissance forte et d’importantes réalisations engagées pour 2024. Nous sommes ravis d’accompagner la belle croissance du groupe KOURBE dans le cadre de ce projet, tout en renforçant notre présence dans l’un des segments de marché des centrales photovoltaïques sur bâtiments les plus dynamiques en France » conclut Alexandre Douay, fondateur et Directeur Général de KOURBE.