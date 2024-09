Q ENERGY lÃ¨ve plus de 50 millions d’euros pour financer le plus grand projet solaire flottant d’Europe

Q ENERGY annonce le bouclage financier de son projet « Les Ilots Blandin » pour un montant total de 50,4 millions d’euros, arrangé par le Crédit Agricole Transitions & Energies, via son activité de financement Unifergie, et Bpifrance.

Une fois achevée, la centrale solaire flottante de 74,3 MW sera la plus grande de ce type en Europe. Couvrant 127 hectares d’anciennes gravières à Perthes dans le département de la Haute-Marne. La construction est déjà bien avancée. 134 649 modules solaires seront montés sur des flotteurs alimenteront l’équivalent de 37 000 habitants en électricité propre et verte et éviteront l’émission d’environ 18 000 tonnes de CO2 par an. La pré-mise en service est prévue pour le premier trimestre 2025. ”Nous sommes très reconnaissants de la confiance et de l’engagement de nos partenaires financiers dans ce projet. Ensemble, nous faisons passer l’une des technologies les plus innovantes pour la production d’électricité propre à un niveau supérieur et donnons un nouvel élan aux énergies renouvelables en France », déclare Ludovic Ferrer, directeur commercial de Q ENERGY France.

“En tant que Banque du Climat, Bpifrance est fier de contribuer au financement de la plus grande centrale solaire flottante d’Europe. Ce projet représente une avancée majeure et répond aux enjeux de demain en matière de transition énergétique”, déclare Pascale Courcelle, Directrice du financement de l’immobilier, énergie et environnement chez Bpifrance. “Nous sommes très fiers d’être l’un des partenaires financiers de Q ENERGY, acteur innovant sur le marché des transitions énergétiques. Le financement de ce projet permet l’accélération de l’avènement des EnR en Europe et l’accompagnement de tous vers la neutralité carbone”, indique Christine Delamarre, Directrice générale adjointe de Crédit Agricole Transitions & Energies.

Encadré

Les conseils impliqués dans la transaction

Prêteur :

Juridique (documentation) : De Gaulle Fleurance & Associés

Juridique (audit) : Jeantet

Technique : Synéria

Assurance : Marsh

Modèle financier : Finance Consult

Prix du marché de l’électricité : Aurora

Indices de marché : Ernst & Young

Emprunteur :