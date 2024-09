Le groupe CVE et Lendosphere lancent un financement participatif pour accompagner la croissance de CVE SOLAR

Le Groupe CVE annonce l’ouverture d’un financement participatif via Lendosphere dédié à la croissance de CVE SOLAR, la filiale opérationnelle du Groupe dédiée à son activité solaire en France. Avec un objectif initial de 500 000 €, cette campagne ouverte à tous est la première émission d’un investissement global pouvant aller jusqu’à 5 M€. Pour les investisseurs, c’est l’opportunité d’entrer au capital de cette filiale du groupe.

Cette levée de fonds participe à l’accompagnement et à l’accélération de la croissance de l’activité solaire du Groupe CVE en France. L’instrument de financement proposé aux investisseurs est une participation au capital de CVE SOLAR SAS, dans le cadre d’une augmentation de capital d’un objectif global de 15 M€, dont 5 M€ en financement participatif via Lendosphere. Pour Hervé Lucas, Pierre de Froidefond et Arnaud Réal del Sarte, associés dirigeants de CVE : « CVE, c’est une grande et belle ambition : Changer notre Vision de l’Énergie, en portant collectivement un projet d’entreprise à visage humain, créateur de richesses environnementales et sociales, au profit d’un monde durable, où la nécessaire satisfaction des besoins énergétiques de nos clients ne compromet pas l’avenir de la planète, ni celui de ses habitants. »