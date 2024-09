DMEGC Solar annonce une croissance de 78 % de ses livraisons de modules photovoltaÃ¯ques en S1

DMEGC Solar a publié son rapport financier 2024 H1, qui montre que ses expéditions photovoltaïques ont augmenté de 77,87 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 8,1 GW, avec un taux de croissance supérieur à la moyenne de l’industrie. Une performance probante !

Face à la chute des prix de l’électricité, à la baisse des prix du photovoltaïque et à l’augmentation des coûts d’expédition sur le marché européen, DMEGC a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et de résilience. Elle a non seulement consolidé sa part de marché principale en Europe occidentale, mais a également étendu avec succès sa présence dans l’Europe de l’Est et du Sud. Sur le marché brésilien, DMEGC a réagi rapidement et pris des dispositions efficaces, réalisant des livraisons de centaines de mégawatts. Sur le marché américain, DMEGC a mis en place un système de traçabilité et d’identification des produits, construisant ainsi des bases solides pour le développement ultérieur du marché. Entre-temps, les projets à grande échelle dans les domaines des services publics, de l’industrie, du commerce et de l’habitat ont tous connu une croissance significative sur le marché chinois. Avec la construction d’une base de production annuelle de cellules à haut rendement de 3 GW en Indonésie en juillet de cette année, les produits photovoltaïques de DMEGC accéléreront leur entrée sur le marché mondial. Autant de raisons qui expliquent les + 78% !

Le pari gagnant de l’innovation

Comment en est-on arrivé là ? DMEGC Solar a d’abord connu le succès sur le marché résidentiel européen avec ses produits « black module », et a été le 1er fabricant de modules photovoltaïques à obtenir la certification française de faible émission de carbone, et a également été la 1ère marque chinoise à développer des applications photovoltaïques en serre en Europe. Grâce à l’amélioration continue de la compétitivité de ses produits et de l’influence de sa marque, DMEGC Solar a été présélectionné par le BNEF comme fabricant de modules de niveau 1. Depuis la fin de l’année 2023, DMEGC Solar a successivement lancé des produits innovants tels que les modules rectangulaires Infinity RT, les modules Greenhouse, les modules flottants et les modules anti-éblouissement. La puissance, la fiabilité, la faible émission de carbone et la certification des modules ont été continuellement améliorées, ce qui soutient fortement la croissance des expéditions et le développement différencié du marché. DMEGC insiste ainsi sur le fait que le développement de l’entreprise passe par l’innovation technologique. Au 30 juin 2024, elle disposait de 1 761 brevets valides, dont 749 brevets d’invention, ce qui constitue un solide soutien technique pour le développement durable de l’entreprise.

Une production vertueuse en matière d’environnement

Grâce à des investissements continus dans la protection de l’environnement et à l’innovation technologique, l’entreprise parvient à économiser l’énergie et à réduire les émissions dans le processus de production, ce qui témoigne de son engagement et de ses pratiques en matière de développement durable. En 2024, la production d’électricité 100 % verte à partir de cellules et de modules photovoltaïques sera atteinte. Les réalisations comprennent également la certification de l’empreinte carbone des produits ISO14067, la déclaration environnementale des produits EPD, la certification de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, l’amélioration des notations ESG et des prix tels que le « Best Carbon Neutral Practitioner Award » et le « ESG Science and Technology Pioneer ».

Stabilité financière

Grâce à l’approfondissement des stratégies de différenciation, à une gestion allégée et à des opérations de haute qualité, DMEGC a réalisé un revenu d’exploitation de 9,567 milliards de yuans au cours du 1er semestre de l’année, et a continué à maintenir un niveau de profit stable et un flux de trésorerie sain, démontrant la capacité exceptionnelle de l’entreprise à contrôler les coûts et à étendre son marché. Le ratio dettes/actifs de l’entreprise reste à un niveau relativement bas dans l’industrie, ce qui témoigne d’une excellente stabilité financière. DMEGC Solar a fait preuve d’une forte résilience opérationnelle et d’une grande capacité d’adaptation au marché face aux défis économiques et industriels mondiaux. À l’avenir, compte tenu de la demande mondiale croissante en matière d’énergies renouvelables et de protection de l’environnement, l’entreprise devrait continuer à réaliser une croissance de meilleure qualité grâce à ses avantages technologiques et commerciaux.