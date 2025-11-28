La Plateforme Verte : un do-tank qui Ã©claire les mutations profondes des Ã©nergies renouvelables

Le 17 novembre 2025, La Plateforme Verte (LPV) a rÃ©uni sa communautÃ© pour sa confÃ©rence annuelle, dans un contexte de transformation accÃ©lÃ©rÃ©e du secteur Ã©nergÃ©tique. LPV est un do-tank, un lieu oÃ¹ dÃ©veloppeurs, financeurs, collectivitÃ©s, ingÃ©nieurs, juristes et experts confrontent leurs pratiques, partagent leurs retours dâ€™expÃ©rience et co-construisent les modÃ¨les dâ€™affaires de demain.

Câ€™est comme cela que tout a commencÃ©Â ! Sylvie Perrin, la prÃ©sidente de LPV a annoncÃ© la crÃ©ation dâ€™un nouveau GT, dÃ©diÃ© Ã la dÃ©carbonation. Le sujet est transversal et central Ã lâ€™heure oÃ¹ la production dâ€™Ã©nergies renouvelables est abondante et oÃ¹ la progression et le pilotage de la demande dâ€™Ã©lectricitÃ© sont clÃ© pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

Une annÃ©e 2025 de bascule pour les modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques

Le vif du sujetÂ ! Lâ€™Ã©dition 2025 a mis en Ã©vidence une filiÃ¨re en recomposition profonde. Dans lâ€™autoconsommation, la refonte du cadre S21, lâ€™Ã©largissement puis la remise en question de lâ€™accise Ã taux zÃ©ro, ou encore lâ€™essor des opÃ©rations collectives jusquâ€™Ã 5 MW ont profondÃ©ment modifiÃ© les rÃ¨gles du jeu. Le mouvement est tirÃ© notamment par les collectivitÃ©s, trÃ¨s actives dans le dÃ©ploiement de modÃ¨les intÃ©grant ACI et ACC, Ã travers des modÃ¨les concessifs, ou des sociÃ©tÃ©s dâ€™Ã©conomie mixte.

Le stockage, thÃ¨me central

Le stockage sâ€™est imposÃ© en 2025 comme lâ€™un des thÃ¨mes centraux de la confÃ©rence. La filiÃ¨re connaÃ®t une dynamique exceptionnelle : malgrÃ© des CAPEX encore significatifs, les revenus demeurent particuliÃ¨rement attractifs, avec prÃ¨s de 344 kâ‚¬ par MW et une Ã©conomie notable sur les frais de rÃ©seau grÃ¢ce au TURPE 7. La file dâ€™attente atteint dÃ©sormais 13 GW, illustrant lâ€™appÃ©tit croissant des dÃ©veloppeurs et investisseurs. Les contrats de capacitÃ© sur 15 ans renforcent la bancabilitÃ©, mÃªme si les Ã©changes avec RTE montrent que les facteurs de dÃ©classement devront Ãªtre revus pour reflÃ©ter plus fidÃ¨lement lâ€™apport des diffÃ©rentes technologies. LPV insiste toutefois sur un point crucial : dans les projets hybrides, les batteries ne doivent pas Ãªtre cantonnÃ©es au seul dÃ©placement dâ€™Ã©nergie solaire. Leur valeur repose sur la pluralitÃ© de leurs usages, notamment les services systÃ¨me. Enfin, le GT rappelle lâ€™importance de prÃ©server le dÃ©veloppement du stockage Â« stand-alone Â», indispensable Ã lâ€™Ã©quilibre futur du systÃ¨me Ã©lectrique et nÃ©cessitant une logique de raccordement qui lui est propre.

AgrivoltaÃ¯sme et PPA

En agrivoltaÃ¯sme, le constat est contrastÃ© avec lâ€™expÃ©rience capitalisÃ©e depuis le dÃ©cret du 8 avril 2024 et lâ€™instruction technique du 18 fÃ©vrier 2025 consacrÃ©e Ã lâ€™application des dispositions rÃ©glementaires relatives aux installations agrivoltaÃ¯ques et photovoltaÃ¯ques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers : les pratiques restent hÃ©tÃ©rogÃ¨nes selon les territoires, certaines exigences de labels entraÃ®nent des surcoÃ»ts, et lâ€™ex future proposition de loi Lecamp pourrait encore redÃ©finir le cadre. La question de lâ€™articulation avec le bail rural reste centrale. Les PPA poursuivent leur montÃ©e en puissance, soutenus par un guide de financement publiÃ© par LPV. Mais lâ€™arrivÃ©e du mÃ©canisme dâ€™ajustement dÃ©but 2026 complexifie la relation producteurâ€“agrÃ©gateur et renforce la nÃ©cessitÃ© de modÃ¨les contractuels standardisÃ©s.

Une transition devenue systÃ©mique

Le message final est clair : la transition Ã©nergÃ©tique nâ€™est plus une question de puissance installÃ©e, mais de pilotage, stockage, contractualisation, certification et gestion du risque. La clÃ´ture a Ã©tÃ© assurÃ©e par les membres du bureau de LPV : AndrÃ© Joffre, Ã‰ric Reisse, Guy Auger, Jean-Yves Grandidier, Pascale Courcelle et StÃ©phane Pasquier, qui ont appelÃ© les meneurs des GT Ã travailler tous ensemble Ã un rapport sur le financement des EnR, qui serait disponible pour Ã©clairer les candidats Ã la veille des Ã©lections Ã venir en 2026 et 2027. LPV entend sâ€™imposer comme un lieu unique oÃ¹ les acteurs comparent leurs pratiques, anticipent les Ã©volutions rÃ©glementaires et co-construisent des solutions concrÃ¨tes, loin des postures et au plus prÃ¨s du terrain.

EncadrÃ©

2026 : standardiser, sÃ©curiser, professionnaliser

LPV a dÃ©voilÃ© une feuille de route structurÃ©e pour 2026, avec plusieurs livrables attendus :