Neoen annonce le lancement de la plus grande batterie de France pour intÃ©grer toujours plus de renouvelables au rÃ©seau

Neoen a signÃ© un contrat avec le groupe japonais Nidec ASI pour la construction de la batterie de Vernou-la-Celle-sur-Seine. Dâ€™une capacitÃ© installÃ©e de 248 MW / 496 MWh, elle sera la plus grande de France et la premiÃ¨re Ã Ãªtre raccordÃ©e au rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© 400 kV de RTE. Le dÃ©marrage des travaux de construction est prÃ©vu pour lâ€™Ã©tÃ© 2026 avec une mise en service attendue en 2028. Les blocs-batteries seront assemblÃ©s en France par Nidec, dans son nouveau centre de production de La Fouillouse, prÃ¨s de Saint-Ã‰tienne. Avec ce projet, Neoen soutient la croissance de cette activitÃ© de Nidec en France, qui a rÃ©cemment annoncÃ© le doublement de la capacitÃ© de production de son site. Nidec assurera Ã©galement la maintenance de ce systÃ¨me de stockageÂ pour une durÃ©e de 20 ans.

SituÃ©e Ã proximitÃ© immÃ©diate du poste-source du Chesnoy, qui alimente le bassin de consommation parisien, la batterie de Vernou-la-Celle-sur-Seine, dâ€™une capacitÃ© de 200 MW au point dâ€™injection, fournira au rÃ©seau des services de rÃ©gulation de frÃ©quence et de tension et contribuera Ã dÃ©congestionner le rÃ©seau Ã©lectrique dâ€™ÃŽle-de-France, favorisant notamment une plus grande pÃ©nÃ©tration des Ã©nergies renouvelables.

Â«Â La production dâ€™EnR et le stockage Ã grande Ã©chelle prennent toute leur place dans le mix Ã©nergÃ©tique de notre pays Â»

Dans le cadre de la concertation menÃ©e avec les riverains, un comitÃ© de suivi a Ã©tÃ© crÃ©Ã© avec la mairie de Vernou-la-Celle-sur-Seine, une association locale, les services de lâ€™Etat et la sous-prÃ©fecture de Fontainebleau. Des Ã©tudes complÃ©mentaires seront effectuÃ©es avant le dÃ©marrage du chantier afin de parachever lâ€™intÃ©gration de ce projet dans son environnement. Par ailleurs, Neoen contribuera Ã financer des projets communaux en lien avec le dÃ©veloppement durable tels que la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique de bÃ¢timents municipaux. Les riverains bÃ©nÃ©ficieront Ã©galement de retombÃ©es Ã©conomiques directes grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©mission de chÃ¨ques-Ã©nergie leur permettant de rÃ©duire leurs factures dâ€™Ã©nergie. Â« AprÃ¨s plusieurs annÃ©es de dÃ©veloppement et de concertation avec les habitants et les associations locales, nous sommes trÃ¨s fiers de voir ce projet exceptionnel se concrÃ©tiser. Cette batterie contribuera significativement Ã protÃ©ger et stabiliser le rÃ©seau dâ€™ÃŽle-de-France et permettra Ã Neoen de proposer des solutions innovantes Ã ses clients. Dix ans aprÃ¨s la mise en service par Neoen du plus puissant parc photovoltaÃ¯que de France, Ã Cestas, nous dÃ©montrons que la production dâ€™Ã©nergie renouvelable et le stockage Ã grande Ã©chelle prennent toute leur place dans le mix Ã©nergÃ©tique de notre pays Â» confie Guillaume Decaen, Regional CEO France de Neoen.

Â«Â Neoen a dÃ©veloppÃ© une expertise unique en matiÃ¨re de stockage Ã travers le monde, et vient aujourdâ€™hui mettre celle-ci au service de la FranceÂ Â»

Avec cette nouvelle batterie, Neoen renforce sa position de leader indÃ©pendant des Ã©nergies renouvelables en France. Il sâ€™agit de son deuxiÃ¨me grand projet de stockage, aprÃ¨s Breizh Big Battery (92 MW / 183 MWh) Ã Pleyber-Christ en Bretagne, qui est actuellement en fin de construction. Neoen dispose en France dâ€™un portefeuille de 2,2 GW en construction, en opÃ©ration ou sous gestion, rÃ©partis entre ses troisÂ technologies : le solaire, lâ€™Ã©olien terrestre et le stockage par batterie. Â« Neoen a dÃ©veloppÃ© une expertise unique en matiÃ¨re de stockage Ã travers le monde, et vient aujourdâ€™hui mettre celle-ci au service de la France. Ce projet majeur vient Ã©galement couronner la relation de grande qualitÃ© que nous entretenons avec notre partenaire industriel NidecÂ : il sâ€™agit de la douziÃ¨me batterie que nous rÃ©alisons ensemble, reprÃ©sentant plus dâ€™un gigawatt-heure de puissance cumulÃ©e. Nous nous rÃ©jouissons particuliÃ¨rement dâ€™avoir pu faire cette annonce Ã lâ€™occasion de la visite du PrÃ©sident Macron au Japon, en illustrant la capacitÃ© de nos deux pays Ã coopÃ©rer et Ã Å“uvrer ensemble pour la transition Ã©nergÃ©tique Â» conclut Xavier Barbaro, CEO du Groupe Neoen.