Q ENERGY France et Fermes dâ€™Avenir : co-construction de projets agricoles et renouvelables dans la Vienne et les Deux-SÃ¨vres



Saint-Germier, le 1er juillet 2026 – Q ENERGY France et Fermes dâ€™Avenir viennent dâ€™annoncer le lancement des premiers accompagnements de projets agricoles dans le cadre de leur partenariat. Cette Ã©tape marque une avancÃ©e concrÃ¨te de leur collaboration, avec la dÃ©signation des premiers laurÃ©ats et le dÃ©ploiement opÃ©rationnel des programmes dâ€™accompagnement sur le territoire de la Plaine de Thou, Ã cheval entre la Vienne et les Deuxâ€‘SÃ¨vres. Un partenariat qui entre en phase opÃ©rationnelleÂ !

Quelques mois aprÃ¨s la signature de leur accord-cadre, Q ENERGY France et Fermes dâ€™Avenir traduisent leur engagement commun en actions concrÃ¨tes sur le terrain Ã travers un premier projet local, amenÃ© Ã inspirer dâ€™autres initiatives sur le territoire. Les projets sÃ©lectionnÃ©s bÃ©nÃ©ficieront dâ€™un accompagnement sur mesure, couvrant des volets techniques, Ã©conomiques, organisationnels et humains, afin de soutenir lâ€™installation de nouveaux agriculteurs, la transformation et la diversification de fermes existantes ainsi que le dÃ©veloppement de projets agricoles durables et rÃ©silients.

Un ancrage territorial au cÅ“ur de la dÃ©marche

Ce dÃ©ploiement dans le Poitou sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie de Q ENERGY France, qui vise Ã renforcer son ancrage dans les territoires et Ã dÃ©velopper une offre territoriale crÃ©atrice de valeur locale. Ã€ travers ce partenariat local, lâ€™entreprise entend contribuer aux dynamiques agricoles du territoire, en complÃ©ment de ses projets de production dâ€™Ã©nergie renouvelable, en sâ€™appuyant sur des acteurs de terrain reconnus. Q ENERGY France illustre ainsi la complÃ©mentaritÃ© entre projets Ã©oliens et solaires et activitÃ©s agricoles, tout en dÃ©montrant que les Ã©nergies renouvelables constituent un levier concret de dÃ©veloppement et de dynamisation des territoires ruraux. Â« Ce lancement opÃ©rationnel marque une Ã©tape importante pour notre partenariat avec Fermes dâ€™Avenir. Il concrÃ©tise notre volontÃ© dâ€™agir au plus prÃ¨s des territoires, en soutenant des projets agricoles qui rÃ©pondent aux enjeux dâ€™aujourdâ€™hui et de demain. Cette dÃ©marche sâ€™inscrit pleinement dans notre stratÃ©gie dâ€™ancrage territorial : coâ€‘construire avec les acteurs locaux et contribuer Ã crÃ©er de la valeur durable dans les territoires oÃ¹ nous sommes prÃ©sents Â» se rÃ©jouit Guillaume Guemard, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© Q ENERGY France.

Des premiers projets pour illustrer lâ€™impact local

Les laurÃ©ats ont tÃ©moignÃ© de la diversitÃ© des projets accompagnÃ©s : installation, Ã©volution des pratiques, consolidation dâ€™exploitations existantes. Ils illustrent la volontÃ© commune de Q ENERGY France et Fermes dâ€™Avenir de soutenir des initiatives concrÃ¨tes, utiles aux territoires et porteuses dâ€™avenir pour lâ€™agriculture. Parmi les projets accompagnÃ©s figurent notammentÂ :

une exploitation de plantes Ã parfum, aromatiques et mÃ©dicinales en agriculture biologique situÃ©e Ã Saintâ€‘Germier (79), engagÃ©e dans un projet de diversification en arboriculture avec la culture de noix de pÃ©can ;

une installation en Ã©levage de volailles pondeuses (poules, canards, cailles) Ã Exoudun (79) ;

une exploitation historiquement en grandes cultures Ã RouillÃ© (86), souhaitant diversifier sa production en valorisant ses couverts via un projet dâ€™Ã©levage ovin.

Â«â€¯Avec Qâ€¯ENERGY, nous partageons la conviction que la transition agricole doit Ãªtre accompagnÃ©e au plus prÃ¨s du terrain, aux cÃ´tÃ©s de celles et ceux qui font vivre nos territoires. En soutenant lâ€™installation et la transformation de fermes agroÃ©cologiques, nous aidons des agriculteurs Ã sÃ©curiser leurs modÃ¨les, Ã gagner en rÃ©silience et Ã crÃ©er de la valeur localement. Ce partenariat marque une Ã©tape importante : il dÃ©montre quâ€™en unissant nos forces, nous pouvons accÃ©lÃ©rer la transition et redonner de la capacitÃ© dâ€™action Ã celles et ceux qui nourrissent le paysÂ Â» a dÃ©clarÃ© Marion Enzer, Directrice GÃ©nÃ©rale de Fermes dâ€™Avenir.