DeuxiÃ¨me parc solaire le plus puissant de France : Ã  Creil, le tarmac de lâ€™ancienne base aÃ©rienne recouvert dâ€™une mer de silicium

Rubis Photosol a dÃ©veloppÃ© une installation photovoltaÃ¯que emblÃ©matique sur lâ€™ancienne base aÃ©rienne de Creil. Avec ses plus de 200 MW, elle devient la deuxiÃ¨me plus puissante de France. Creil, un site historique qui se rÃ©invente autour de la production dâ€™Ã©nergie solaire en forme de nouveau destinÂ !Â Â

SituÃ©e dans lâ€™Oise, sur les communes de Creil, Apremont et Verneuil-en-Halatte, la base aÃ©rienne 110 Â« Lieutenant-colonel Guy de La Horie Â» est un site emblÃ©matique de lâ€™histoire de lâ€™aviation militaire franÃ§aise. Son histoire dÃ©bute en 1910, Ã lâ€™aube de lâ€™aviation. Au fil des dÃ©cennies, le site se dÃ©veloppe et devient une emprise stratÃ©gique de lâ€™armÃ©e de lâ€™air. La base aÃ©rienne est officiellement crÃ©Ã©e en 1954 et accueille de nombreuses unitÃ©s aÃ©riennes, dont la 10e escadre de chasse, participant pendant plus dâ€™un demi-siÃ¨cle aux missions de dÃ©fense et de surveillance du territoire.

La sÃ©lection du site de Creil dans le cadre du plan Â« Place au Soleil Â»

En 2018, le ministÃ¨re des ArmÃ©es lance le plan national Â« Place au Soleil Â», visant Ã mobiliser jusquâ€™Ã 2 000 hectares de foncier militaire inutilisÃ© afin dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire en France. La base aÃ©rienne 110 de Creil fait partie des 32 sites sÃ©lectionnÃ©s dans le cadre de ce programme.

Lâ€™ancienne zone aÃ©ronautique situÃ©e au nord de la base, dÃ©saffectÃ©e depuis lâ€™arrÃªt des activitÃ©s aÃ©riennes, prÃ©sente des caractÃ©ristiques compatibles avec ce projet de reconversion. MarquÃ©e par une pollution pyrotechnique hÃ©ritÃ©e notamment des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, cette zone ne peut, en lâ€™Ã©tat, accueillir ni activitÃ©s Ã©conomiques classiques ni projets urbains.

La transformation de ces terrains en installation photovoltaÃ¯que constitue ainsi une solution pertinente pour redonner une utilitÃ© Ã ces espaces tout en contribuant Ã la transition Ã©nergÃ©tique.

Â

Un investissement stratÃ©gique

Le projet de Creil reprÃ©sente un investissement total de 150 millions dâ€™euros, dont 130 millions financÃ©s grÃ¢ce Ã une structuration financiÃ¨re solide rÃ©unissant six banques franÃ§aises, parmi lesquelles la Caisse dâ€™Ã‰pargne CEPAC et Bpifrance. Â« La Banque des Territoires est fiÃ¨re du protocole dâ€™accord signÃ© avec Rubis Photosol en vue dâ€™investir Ã Creil dans les Hauts-de-France, pour le dÃ©ploiement de la seconde plus puissante ferme photovoltaÃ¯que au nord de Paris. Cette reconversion dâ€™une friche militaire en une capacitÃ© nouvelle de production dâ€™Ã©nergie renouvelable est exemplaire du type dâ€™opÃ©ration que nous souhaitons accompagner au titre de la transformation Ã©cologique Â» souligne Olivier Camau, Directeur de la Banque des Territoires Hauts-de-France. Cet engagement financier illustre la confiance des partenaires dans la viabilitÃ© et la pÃ©rennitÃ© du projet, et confirme la capacitÃ© de Rubis Photosol Ã mobiliser des financements dâ€™envergure pour des infrastructures Ã©nergÃ©tiques majeures. Â« Câ€™est un investissement qui reflÃ¨te la confiance du secteur bancaire dans la viabilitÃ© et la pÃ©rennitÃ© de ce parc solaire et montre quâ€™un projet ambitieux comme Creil peut mobiliser des financements solides Â» ajoute Guillaume Thrierr, Directeur Financier chez Rubis Photosol.

Une crÃ©ation de valeur majoritairement FranÃ§aise et EuropÃ©enne

Sur le chantier de Creil, Rubis Photosol privilÃ©giÃ© des Ã©quipements europÃ©ens et une chaÃ®ne dâ€™approvisionnement responsable, en cohÃ©rence avec les ambitions du projet. Ainsi, plus des trois quarts des investissements bÃ©nÃ©ficient Ã des matÃ©riaux et entreprises europÃ©ens, dont plus de la moitiÃ© Ã des acteurs franÃ§ais.

Au-delÃ de la phase de construction, la valeur gÃ©nÃ©rÃ©e par le projet sâ€™inscrit dans toute sa durÃ©e de vie et bÃ©nÃ©ficie largement aux territoires et aux Ã©conomies europÃ©ennes, Ã travers lâ€™exploitation, la maintenance, la fiscalitÃ© locale et les mÃ©canismes de financement. Lâ€™essentiel de la valeur crÃ©Ã©e est ainsi ancrÃ© en Europe et en France, contribuant au dÃ©veloppement des filiÃ¨res industrielles et de services et au renforcement de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et Ã©conomique des territoires. Bien que les panneaux photovoltaÃ¯ques constituent lâ€™Ã©lÃ©ment le plus identifiable du projet, rapportÃ© Ã sa durÃ©e de vie totale, ils ne reprÃ©sentent que 8% du prix de vente dâ€™1 kWh.

Â

Un hÃ©ritage militaire et des enjeux de dÃ©pollution

HÃ©ritage de dÃ©cennies dâ€™activitÃ©s militaires, le terrain prÃ©sentait un risque de prÃ©sence dâ€™engins explosifs non neutralisÃ©s (bombes, munitions, rÃ©sidus) datant de la Seconde Guerre mondiale. La reconversion de ce terrain militaire sâ€™est donc accompagnÃ©e dâ€™un important travail de sÃ©curisation et de dÃ©pollution des zones destinÃ©es Ã accueillir les panneaux solaires. ParallÃ¨lement, une attention particuliÃ¨re est portÃ©e Ã la prÃ©servation du patrimoine du site. En concertation avec les services de lâ€™Ã‰tat, notamment la DRAC et les Architectes des BÃ¢timents de France, plusieurs vestiges sont ainsi conservÃ©s, tels que le dÃ©pÃ´t dâ€™armement, les antennes de radionavigation aÃ©rienne, lâ€™ancienne soute Ã carburant, plusieurs bunkers uniques en France dâ€™un point de vue architectural et un atelier spÃ©cialisÃ© dans lequel Ã©taient assemblÃ©es diffÃ©rentes piÃ¨ces de la bombe nuclÃ©aire avant dâ€™Ãªtre installÃ©es sur les avions de chasse au moment oÃ¹ le site Ã©tait encore en activitÃ© dans les annÃ©es 80.

Â

Un dÃ©fi gÃ©otechnique : entre pistes dâ€™aviation, bÃ©ton et terres naturelles

Le chantier a constituÃ© un dÃ©fi gÃ©otechnique majeur en raison de la diversitÃ© des sols, entre tarmac, bÃ©ton et terrains naturels. Les Ã©tudes gÃ©otechniques ont permis dâ€™adapter les ancrages des structures Ã chaque configuration, en privilÃ©giant des solutions limitant lâ€™usage du bÃ©ton : fondations profondes par battage ou par prÃ©forage sur sols naturels, ancrages mÃ©caniques ou chimiques sur surfaces rigides, et recours Ã des longrines en bÃ©ton uniquement lorsque nÃ©cessaire. Avec prÃ¨s de 300 personnes et 11 entreprises mobilisÃ©es, ce chantier emblÃ©matique a nÃ©cessitÃ© une coordination Ã©troite entre trois grandes familles de mÃ©tiers : le gÃ©nie civil pour les amÃ©nagements et structures, lâ€™Ã©lectricitÃ© pour le cÃ¢blage et le raccordement, ainsi que les Ã©quipes dâ€™encadrement et de sÃ©curitÃ© pour le pilotage du chantier. La gestion du projet, marquÃ©e par des mises en service par tranches menÃ©es en parallÃ¨le des travaux, a renforcÃ© sa complexitÃ© et exigÃ© une organisation rigoureuse afin de garantir la qualitÃ©, la sÃ©curitÃ© et le respect des normes environnementales et HSSE. Â«Â La rÃ©ussite de ce projet repose sur la coordination rigoureuse de notre Ã©quipe, garantissant une exÃ©cution fluide et une synergie optimale des diffÃ©rents corps de mÃ©tier, faisant de cette installation une rÃ©fÃ©rence en maÃ®trise et innovation Â» prÃ©cise Hamza El Hassnaoui, Responsable Construction chez Rubis Photosol.

Un moteur de dÃ©veloppement territorial et local, un projet dâ€™Ã©nergie citoyenne et participative

ImplantÃ©e sur plusieurs communes des Hauts-de-France (Creil, Verneuil-en-Halatte et Apremont), lâ€™installation photovoltaÃ¯que de Creil constitue un vÃ©ritable levier de dÃ©veloppement Ã©conomique pour le territoire. Ce projet sâ€™inscrit dans une dynamique collective portÃ©e par lâ€™ensemble des acteurs locaux. De sa conception Ã sa rÃ©alisation, les collectivitÃ©s, les services de lâ€™Ã‰tat, les entreprises et les partenaires du territoire se sont mobilisÃ©s pour faire Ã©merger une infrastructure structurante, pleinement intÃ©grÃ©e Ã son environnement et partagÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle locale.Pendant toute la durÃ©e de vie de lâ€™installation, les collectivitÃ©s locales bÃ©nÃ©ficieront de retombÃ©es financiÃ¨res significatives, avec plus de 600 000 euros par an versÃ©s sous forme de taxes et contributions, participant directement au dÃ©veloppement du territoire. Le projet de Creil sâ€™inscrit pleinement dans son territoire. Plus de 3 millions dâ€™euros ont ainsi Ã©tÃ© levÃ©s auprÃ¨s de plus de 400 investisseurs particuliers, habitants de lâ€™Oise et des dÃ©partements voisins, afin dâ€™associer directement les citoyens Ã cette initiative dâ€™envergure nationale. Le mot de la fin revient Ã Alix Lajoie, PrÃ©sidente de Rubis PhotosolÂ : Â«Â Ce projet illustre notre capacitÃ© Ã concrÃ©tiser nos ambitions, entre confiance dans nos choix et dialogue permanent avec les acteurs du territoire. Aux cÃ´tÃ©s des collectivitÃ©s, des services de lâ€™Ã‰tat et de lâ€™ArmÃ©e durant six annÃ©es, nous avons construit ensemble bien plus que le second parc solaire le plus puissant de France : une expÃ©rience fondatrice de notre trajectoire industrielle et une rÃ©ussite collective aussi mÃ©morable que fÃ©dÃ©ratrice.Â Â»

Â

EncadrÃ©s

Chiffres

150 millions dâ€™euros investis dont :

130 millions dâ€™euros de dette senior levÃ©e auprÃ¨s de 6 banques franÃ§aises

3 millions dâ€™euros levÃ©s auprÃ¨s de plus de 400 investisseurs particuliers des dÃ©partements limitrophes

Le projet en chiffres

202 MWc Â de puissance installÃ©e

202 GWh de production moyenne annuelle Ã©quivalent Ã la consommation annuelle de 85 000 personnes

250 ha de surface exploitable

+ de 13 000 tonnes de CO2 Ã©vitÃ©es par an