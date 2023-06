PhotovoltaÃ¯que : Domuneo investit un demi-million dâ€™euros de stock sur son nouveau site

Domuneo accélère sur le marché du photovoltaïque tertiaire avec sa batterie virtuelle et investit un demi-million d’euros de stock sur son nouveau site basé à Limonest pour répondre à la demande. Vous avez dit anticipation !

Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, et afin d’aider les entreprises dans la maîtrise des coûts liés à la consommation énergétique, Domuneo, spécialiste des énergies renouvelables auprès des particuliers, accompagne depuis quelques mois les professionnels dans le contrôle de leur consommation d’électricité. Afin d’accompagner son développement sur ce nouveau marché, l’entreprise vient d’investir un nouvel espace d’une surface de 1 000 m² pour augmenter sa capacité de stockage sur les produits et répondre ainsi efficacement à une demande grandissante.

Un triple objectif face à cet investissement

Derrière ce projet d’investissement, l’entreprise entend répondre à trois objectifs. Le premier : atteindre un cap de croissance de l’ordre de 20%. L’entreprise de 45 collaborateurs et qui revendique près de 500 chantiers annuels, a terminé l’année 2022 sur un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros. Le deuxième : répondre aux besoins des clients, particuliers ou professionnels, sans aucun délai d’approvisionnement. Enfin, l’entreprise annonce le recrutement de près d’une vingtaine de collaborateurs sur l’ensemble de ses métiers pour répondre à cette croissance. Ces postes sont à pourvoir sur l’ensemble des huit agences en France.

Le tertiaire, un marché de l’autoconsommation en pleine croissance

C’est donc désormais le marché du petit tertiaire (PME, agriculteurs, viticulteurs, restaurateurs, etc…) qu’investit Domuneo au travers de sa solution DSI, une batterie virtuelle de stockage disponible jusqu’à 36 kVa de puissance électrique. Domuneo souhaite ainsi apporter une réponse à l’inadéquation entre l’intermittence de la production de l’électricité solaire et sa consommation. « L’énergie de demain sera verte et décentralisée. Le bâtiment tendra vers l’énergie positive, ce qui ne fait que renforcer chaque jour la croissance de notre marché. C’est pourquoi nous devons accélérer notre offre commerciale pour le petit tertiaire et l’étendre sur les territoires où nous sommes déjà implantés » explique Jacques-Antoine Ferent, Dirigeant de Domuneo. Avec une capacité de 1 236 gigawatts (GW) en 2030, contre 511 aujourd’hui, les énergies renouvelables devront atteindre 45 % au lieu des 40 % prévues. Pour Jacques-Antoine Ferent, « c’est le moment ou jamais de passer à l’énergie solaire, puis de profiter de l’autoconsommation grâce à la batterie virtuelle ». Et de rappeler que cette transition n’aura de cesse de s’accélérer notamment avec le plan présenté par la Commission européenne « RePower EU » pour les économies d’énergies et le développement des renouvelables. Parmi les mesures phares : l’obligation légale d’installer des panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments, publics, commerciaux et résidentiels, afin de doubler la production d’énergie verte en Europe d’ici à 2030.

Stocker l’électricité pour faire face à la saisonnalité de la production et de la consommation

Les besoins de consommation diffèrent selon la saison ou le moment de la journée. Le surplus de production observé en période estivale s’oppose aux besoins importants de consommation en période hivernale, parfois difficile à combler. La saisonnalité de la production d’électricité génère donc du surplus. C’est en suivant ce modèle que Domuneo permet de débloquer cette production pour la consommer à tout instant grâce à la solution DSI, sa batterie de stockage virtuelle. Avec la solution DSI, 1kWh stocké = 1kWh économisé ! Sous la forme d’un stockage cloud, cette batterie virtuelle permet la conservation de 100% du surplus d’électricité produit pendant la période estivale. En attente d’utilisation sur les réseaux publics français, l’intégralité de ce surplus peut être consommée par les entreprises, à n’importe quel moment de l’année.

Véritable solution à la perte du surplus de production, le DSI est une révolution pour toutes les PME disposant d’une installation solaire en autoconsommation, sans revente de surplus réseau, ou celles en envisageant d’ores et déjà l’installation.

En plus d’atteindre 100% d’autoconsommation, cette batterie de stockage virtuelle répond à un réel enjeu de performance énergétique. Grâce à leurs indépendances énergétiques, les entreprises voient leur bien immobilier prendre de la valeur, tout en diminuant leurs factures énergétiques.