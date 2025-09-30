Q ENERGY et Velto finalisent la transaction relative Ã  la ferme solaire de La Gineste

Velto Renewables a finalisÃ© lâ€™acquisition auprÃ¨s deÂ Q ENERGYÂ de la centrale solaire de La Gineste, situÃ©e Ã La Tourette-CabardÃ¨s (Aude), en France.Â DÃ©veloppÃ©e et construite parÂ Q ENERGY, en collaboration avec la commune et les acteurs locaux, lâ€™installation de 9 MWc comprend plus de 15 000 panneaux photovoltaÃ¯ques. La centrale solaire devrait ainsi produire chaque annÃ©e une quantitÃ© dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable Ã©quivalente Ã la consommation dâ€™environ 5 500 habitants, tout en Ã©vitant prÃ¨s de 2 900 tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚.

AprÃ¨s Ãªtre restÃ© en friche pendant des dÃ©cennies, le site accueille dÃ©sormais en toute sÃ©curitÃ© les troupeaux dâ€™un Ã©leveur local, favorisant la biodiversitÃ©, le bien-Ãªtre animal et une gestion durable des terres. La Gineste illustre ainsi le potentiel des projets dâ€™Ã©nergies renouvelables Ã coexister avec les activitÃ©s agricoles.

Avec lâ€™acquisition dÃ©sormais finalisÃ©e, Velto Renewables assurera lâ€™exploitation Ã long terme du projet. Ã€ travers cette initiative, lâ€™entreprise rÃ©affirme son engagement Ã proposer des solutions dâ€™Ã©nergie renouvelable gÃ©nÃ©rant une valeur durable pour les communautÃ©s locales et pour lâ€™environnement. La Gineste sâ€™inscrit dans un portefeuille plus large en cours de transfert deÂ Q ENERGYÂ vers Velto Renewables. Au printemps dernier, les deux sociÃ©tÃ©s ont conclu un partenariat Ã long terme, qui constitue dÃ©jÃ un cadre pour de futures cessions de projets.

EncadrÃ©

Ã€ propos de Velto Renewables

Velto Renewables est un producteur d’Ã©nergie renouvelable indÃ©pendant dotÃ© dâ€™une stratÃ©gie de dÃ©tention dâ€™actifs Ã long terme. CrÃ©Ã©e en 2020 et appuyÃ©e par La Caisse (auparavant CDPQ), un groupe mondial d’investissement, Velto Renewables s’engage Ã contribuer Ã la dÃ©carbonisation de l’Ã©conomie mondiale et Ã la transition Ã©nergÃ©tique en Europe en investissant et en dÃ©veloppant un portefeuille international et multi-technologique de projets d’Ã©nergies renouvelables. Velto possÃ¨de actuellement plus de 280 MW de projets solaires photovoltaÃ¯ques et Ã©oliens en exploitation et en construction en Espagne et en France. Lâ€™entreprise gÃ¨re Ã©galement un investissement de 25 % dans un parc Ã©olien en mer de 630 MW au Royaume-Uni, dÃ©veloppe 1+GW de nouveaux projets en IbÃ©rie, et cherche Ã dÃ©velopper son portefeuille en devenant un acteur local dans les pays et les rÃ©gions oÃ¹ elle investit.