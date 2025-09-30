Akuo : opÃ©rations financiÃ¨res post acquisition par Ardian

Suite Ã la finalisation de lâ€™acquisition par Ardian et Ã l’apport de liquiditÃ© mentionnÃ©s dansÂ le communiquÃ© de presse en date du 4 juillet 2025, Akuo annonce avoirÂ procÃ©dÃ© :

Au remboursement par anticipation de l’intÃ©gralitÃ© de lâ€™emprunt obligataire venant Ã Ã©chÃ©anceÂ en novembre 2025 pour un montant nominal de 45 millions dâ€™euros ;

Au remboursement partiel de lâ€™emprunt obligataire Ã Ã©chÃ©ance 2026 Ã hauteur deÂ 5,6 millions dâ€™euros et de lâ€™emprunt obligataire Ã Ã©chÃ©ance 2029 pour un montantÂ de 1,2 million dâ€™euros conformÃ©ment Ã la clause de changement de contrÃ´le de la documentationÂ des diffÃ©rentes souches en circulation.

AprÃ¨s les opÃ©rations de remboursement partiel, le montant nominal restant en circulation au titre deÂ l’emprunt obligataire venant Ã Ã©chÃ©ance 2026 est 54,556 millions d’euros et le montantÂ nominal restant en circulation au titre de l’emprunt obligataire venant Ã Ã©chÃ©ance 2029 est 192,975 millions d’euros.

A fin aoÃ»t, le Groupe disposait ainsi de 3 souches obligataires en circulation dâ€™un montant total de 288Â millions dâ€™euros contre environ 340 millions dâ€™euros fin dÃ©cembre 2024. Dans le cadre de la transaction le Groupe a Ã©galement procÃ©dÃ© au remboursement de comptes courantsÂ dâ€™actionnaires tiers Ã hauteur de 24 millions dâ€™euros dans le portefeuille Himalaya au Portugal.