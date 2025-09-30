La nouvelle ère des marchés de gros de l’électricité : des prix bas, mais avec une volatilité horaire record

Storio Energy, spécialiste du stockage d’énergie en BtoB, publie son observatoire actualisé des prix de l’électricité sur le marché spot français. Après un mois d’août avec un prix spot moyen à 54 €/MWh, les prix spot ont chuté en septembre pour atteindre une moyenne de 35€/MWh. Les prix sont notamment tirés vers le bas lors des après-midi (pic de production PV), et aussi par 3 épisodes venteux qui ont stimulé la production éolienne.

Les prix de l’électricité restent marqués par de fortes tensions horaires. En septembre, l’écart journalier entre le prix minimum et le prix maximum (spread) a atteint 80 €/MWh.

Des prix toujours élevés le matin et en soirée

Depuis le début de l’année, le spread s’établit à 96 €/MWh, soit +31 % par rapport à 2024 et 4 fois le niveau de 2019 (24 €/MWh). Il s’agit d’une tendance de fond, conséquence de la part croissante des énergies renouvelables variables dans le mix électrique français et européen. Les “spreads” devraient s’accentuer dans les prochains mois : la saison hivernale, particulièrement sensible aux variations de température, engendre systématiquement de forts pics de prix liés à la thermo-sensibilité de la consommation d’électricité française.

Un impact croissant du « profil de consommation »

Le prix final de l’électricité pour les consommateurs se compose de deux dimensions. Le prix moyen, qui se couvre efficacement via l’achat de produits forward sur les marchés (par exemple, le baseload CAL 2026 se négocie actuellement à 57 €/MWh). Le profil de consommation, qui traduit l’écart entre la couverture achetée et la consommation réelle. Un profil « favorable » correspond à une consommation plus forte la nuit ou en milieu d’après-midi. Un profil « défavorable » se caractérise par une consommation accrue le matin et le soir, aux heures de pointe tarifaires. “Alors que les marchés anticipent des prix moyens bas, la volatilité horaire des prix prend une place de plus en plus déterminante dans le coût final de l’électricité. La maîtrise du « risque profil » devient stratégique. Le développement de solutions de flexibilité, et notamment le stockage par batteries, ouvre la voie à une transformation de ce risque en opportunité : lisser la consommation, capter les heures creuses et réduire l’exposition aux pics de prix” conclut Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy.