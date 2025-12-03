Q ENERGY et Ã‰nergie dâ€™ici lancent une offre dâ€™Ã©lectricitÃ© locale Ã  tarif prÃ©fÃ©rentiel pour les riverains et les PME

Q ENERGY et Ã‰nergie dâ€™ici ont signÃ© un partenariat qui concrÃ©tise une collaboration inÃ©dite entre un dÃ©veloppeur dâ€™Ã©nergies renouvelables et un fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© 100 % verte, au service des territoires, afin de rendre lâ€™Ã©lectrification plus concrÃ¨te, plus locale et plus accessible pour les habitants.Â Une offre locale qui participe Ã la souverainetÃ© Ã©lectriqueÂ !

Ce partenariat sâ€™inscrit dans le cadre du dÃ©ploiement de lâ€™offre territoriale de Q ENERGY. Il vise Ã proposer, sur les territoires accueillant ses parcs solaires et Ã©oliens, une offre dâ€™Ã©lectricitÃ© 100% verte Ã tarif prÃ©fÃ©rentiel destinÃ©e aux riverains et petites entreprises. En rapprochant la production des usages du quotidien, Q ENERGY et Ã‰nergie dâ€™ici renforcent un principe essentiel : la souverainetÃ© Ã©lectrique franÃ§aise se construit avec et dans les territoires qui accueillent les moyens de production.

Des retombÃ©es directes pour les habitants et les acteurs locaux

Cette initiative rÃ©pond Ã une ambition partagÃ©e par les deux partenaires :

Relier production et consommation locales, pour donner un sens concret Ã lâ€™Ã©lectrification des usages ;

Faciliter lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© plus abordable et 100 % renouvelable,

Valoriser le rÃ´le moteur des communes rurales, dans la transition Ã©nergÃ©tique du pays.

Renforcer lâ€™acceptabilitÃ© locale en associant directement les riverains aux bÃ©nÃ©fices des projets

Â« Les communes qui accueillent nos parcs jouent un rÃ´le essentiel. Avec cette offre, nous faisons en sorte que les habitants et les entreprises de ces territoires puissent accÃ©der directement Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© produite chez eux, Ã un tarif prÃ©fÃ©rentiel. Câ€™est une mesure concrÃ¨te en faveur de la souverainetÃ© Ã©lectrique et du quotidien des habitants. Â» se rÃ©jouit Guillaume Guemard, Directeur Eolien, Q ENERGY France.

Un partenariat au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires

Avec cette offre, Q ENERGY et Ã‰nergie dâ€™ici sâ€™engagent Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique en rapprochant la production dâ€™Ã©nergie renouvelable des usages du quotidien. Ensemble, ils portent une vision commune : une Ã©nergie locale, accessible et bÃ©nÃ©fique Ã tous. Â«Â Avec Q ENERGY, nous travaillons concrÃ¨tement au partage de la valeur de lâ€™Ã©nergie produite sur un territoire auprÃ¨s de ses habitants. Cette offre renforce la mission dâ€™ENERGIE Dâ€™ICI de rendre lâ€™Ã©lectricitÃ© locale accessible au quotidienÂ Â» explique Antoine Garcier, Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™Energie dâ€™ici.