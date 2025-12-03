100Ã¨me MWc en exploitation : Girasole Energies franchit un cap, diversifie son modÃ¨le et accÃ©lÃ¨re en 2026

Dans un contexte Ã©nergÃ©tique en mutation, marquÃ© par une politique de soutien public moins lisible, des business models remis en question, et lâ€™Ã©mergence de nouveaux acteurs, Girasole Energies prend un nouveau virage stratÃ©gique pour pÃ©renniser sa position dâ€™IPP. Â De la promesse Ã la preuve : Girasole confirme sa trajectoireÂ !

Fin novembre 2025, Girasole Energies a fÃªtÃ© la mise en service de son 100Ã¨me Â MWc en exploitation, et confirme la soliditÃ© de son exÃ©cution et la maturitÃ© de son modÃ¨le. Â Avec 90 collaborateurs mobilisÃ©s partout en France et quatre agences rÃ©parties sur le territoire â€“ dont la plus rÃ©cente en Corse â€“ lâ€™entreprise consolide son expansion au cÅ“ur des territoires. Plus de 650 projets internes, aujourdâ€™hui en dÃ©veloppement ou en construction, et reprÃ©sentant un portefeuille de 300 MWc, viennent renforcer la capacitÃ© exploitÃ©e. Cette annÃ©e, le groupe a bouclÃ© le financement de son quatriÃ¨me portefeuille, portant sur la solarisation de 260 toitures supplÃ©mentaires pour une puissance de 90 MWc et un investissement de 130 millions dâ€™euros. Soutenu par Mirova, Girasole Energies poursuit l’ambition de dÃ©ployer un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique flexible, compÃ©titif et dÃ©centralisÃ©. Parmi les signaux forts, Girasole, pour sa premiÃ¨re tentative, se hisse parmi les 10 premiers laurÃ©ats de la 11Ã¨me pÃ©riode de lâ€™AO CRE BÃ¢timent. Historiquement positionnÃ© sur des projets photovoltaÃ¯ques de moins de 500 kWc, le groupe est dÃ©sormais parfaitement structurÃ© pour rÃ©pondre aux hautes exigences techniques des sites de plus grandes dimensions.

Grands projets, autoconsommation, et stockage : une feuille de route ambitieuse

Ce changement sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie plus large de diversification. Tout en Ã©tant engagÃ©e sur le modÃ¨le ACC depuis 2024, au travers de sa plateforme Girasole Proximitâ€™e, lâ€™entreprise rÃ©affirme avec force son attachement au modÃ¨le de lâ€™autoconsommation individuelle en tiers-investissement. Ce segment dâ€™offre encore sous exploitÃ© fait partie des ambitions de lâ€™entreprise en termes de financement et de dÃ©ploiement dÃ¨s lâ€™annÃ©e prochaine. Enfin, 2025 marque aussi le lancement de lâ€™offre de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© de Girasole. Dans un marchÃ© oÃ¹ les tensions sur les rÃ©seaux de distribution sâ€™intensifient et oÃ¹ les Ã©pisodes de prix nÃ©gatifs se multiplient, le rÃ©alignement entre production et consommation devient une prioritÃ©. Pour y rÃ©pondre, Girasole dÃ©cline une palette de solutions de systÃ¨mes de stockage en Â« stand-alone Â» ou hybridÃ©s aux actifs de production PV.

EncadrÃ©

Pierre-Marie Berlingeri, Directeur gÃ©nÃ©ral de Girasole Energies Ã©voque la stratÃ©gie 2026

Â« Les prochains mois sâ€™annoncent comme une nouvelle pÃ©riode dâ€™accÃ©lÃ©ration pour le groupe. La prÃ©paration dâ€™un cinquiÃ¨me cycle de financement et de dÃ©ploiement de projets permettra le doublement de la taille de notre parc exploitÃ© dâ€™ici fin 2026. Nous devons ces beaux succÃ¨s Ã lâ€™engagement inconditionnel de nos Ã©quipes, Ã la confiance de nos clients, et Ã la qualitÃ© de nos partenaires. Je suis convaincu que Girasole a toutes les cartes en main pour poursuivre lâ€™accompagnement des territoires avec un modÃ¨le efficient alliant agilitÃ©, rÃ©silience et innovation Â».