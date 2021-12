Nouvelle-CalÃ©donie : TotalEnergies et Prony Resources New Caledonia sâ€™associent au travers dâ€™un projet PV de 160 MW

TotalEnergies va développer en Nouvelle Calédonie un ensemble de projets photovoltaïques et de stockage visant à fournir, au travers d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable (PPA) d’une durée de 25 ans, l’électricité décarbonée, nécessaire aux activités industrielles du consortium minier et métallurgique Prony Resources New Caledonia.

Entre 2022 et 2025, TotalEnergies développera, en plusieurs phases successives, des installations photovoltaïques au sol pour une puissance installée de 160 MW ainsi que des capacités de stockage de batteries de 340 MWh. La majorité de ces installations seront situées sur des terrains appartenant à l’usine hydrométallurgique de Grand Sud. La mise en service de la première centrale photovoltaïque (30 MW) est prévue en 2023.

Près de 230 000 tonnes de CO2 évitées chaque année

À terme, l’ensemble du projet couvrira près de deux tiers des besoins en électricité du site et permettra d’éviter chaque année l’émission de près de 230 000 tonnes de CO2. Grâce à ce projet, Prony Resources New Caledonia conforte son ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040. En alliant énergie solaire et stockage pour remplacer de l’électricité produite à partir de charbon, TotalEnergies démontre sa capacité à apporter une solution énergétique pérenne à Prony Resources New Caledonia, tout en répondant à un fort niveau d’exigences locales, industrielles, environnementales et sociétales. « La volonté de décarbonation de Prony Resources New Caledonia est ambitieuse et pionnière dans le secteur. Nous sommes très fiers d’accompagner leur transition énergétique et celle du territoire calédonien », a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France.

Mariage entre industrie et développement durable

« En tant qu’industriels, nous pensons et agissons de manière responsable. Nos deux sociétés s’engagent à protéger les ressources naturelles et la biodiversité ainsi qu’à améliorer la vie des communautés locales. Avec ce partenariat long terme, nous démontrons qu’il est à la fois possible d’accompagner l’activité industrielle en Nouvelle-Calédonie et de s’inscrire dans une démarche de développement durable. » « Certainement l’un des axes les plus importants de notre transformation industrielle, la transition ordonnée et volontariste de notre mix énergétique en faveur des sources renouvelables permet à Prony Resources non seulement de garantir à ses clients – fabricants de batteries pour les véhicules électriques – un Nickel et un Cobalt de haute qualité environnementale, mais aussi de contribuer au développement durable de la Nouvelle Calédonie. Le choix de TotalEnergies nous apporte une expertise industrielle de premier plan et ouvre un champ d’opportunités et d’innovations passionnant pour les années à venir. » a déclaré Antonin Beurrier, Président de Prony Resources New Caledonia.