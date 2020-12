SuccÃ¨s dâ€™une nouvelle Ã©mission Euro PP Green Bond de 60 millions dâ€™euros

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire verte d’un montant de 60 millions d’euros et le résultat du rachat des obligations 2021.

Il s’agit de la sixième opération de ce type réalisée par le Groupe Akuo depuis 2015. Le montant de l’emprunt obligataire s’élève à 60 millions d’euros. La maturité de l’obligation a été fixée à 6 ans et le taux d’intérêt annuel à 4,25% permettant ainsi de réduire le coût de financement et d’accroître la compétitivité du Groupe. L’émission, sursouscrite près de deux fois, a connu un vif succès auprès des investisseurs « historiques » des Green Bonds Akuo mais aussi auprès de nouveaux investisseurs institutionnels. Les obligations à échéance 2026 ont été placées en Europe exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’une offre au public dispensée de l’obligation de publier un prospectus, le tout tel que défini et conformément au règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017. Les obligations sont cotées sur le marché Euronext Access géré par Euronext à Paris (code ISIN : FR0014000YT4).

Quatre obligations pour 165 millions d’euros

Outre l’objectif de réduire le coût de financement et celui d’allonger la maturité de la dette, cette émission visait à refinancer le green bond à échéance juillet 2021. Elle comportait ainsi une offre de rachat de l’emprunt obligataire d’un montant de 49.348.000 € émis en trois tranches par Akuo le 12 juillet 2016, le 25 juillet 2016 et le 15 novembre 2016 respectivement (Code ISIN : FR0013188067). Cette opération s’est clôturée par le rachat le 15 décembre 2020 de 41.068 obligations au prix unitaire de 1.051,30 € (correspondant pour 1.000 € à la valeur nominale des obligations, majorée des intérêts courus de 23,51 € et augmentée d’une prime de 27,79 €) qui ont été annulées. A l’issue de cette opération, le montant nominal de l’obligation en circulation venant à échéance le 12 juillet 2021 s’établit désormais à 8.280.000 €.

Avec cette nouvelle opération et après remboursement de l’obligation à échéance 2021, Akuo disposera de quatre obligations en circulation d’un montant nominal global de 165 millions d’euros. Le produit de ces émissions est exclusivement destiné au financement de centrales de production ou de stockage d’énergie verte conformément à la stratégie de développement du Groupe. Cette émission a été conseillée par Octo Finances (arrangeur et chef de file unique) et CMS Francis Lefebvre (conseil juridique).

1,3 GW en exploitation et en construction

Depuis le début de l’année, Akuo a mis en service 8 nouvelles centrales notamment en France métropolitaine, en Nouvelle Calédonie, en République dominicaine et au Mali pour une capacité totale de plus de 100 MW. Ceci porte ainsi la capacité électrique en exploitation et en construction du Groupe à 1,3 GW. La capacité de stockage en exploitation et en construction atteint quant à elle 48 MWh. Sur l’ensemble de l’exercice, Akuo anticipe une hausse de plus de 10% des ventes d’énergie et une nouvelle progression du chiffre d’affaires consolidé. Eric Scotto, Président et Co-fondateur d’Akuo précise : « Cette nouvelle émission améliore de nouveau la compétitivité du Groupe et lui donne les moyens de poursuivre le développement de projets répondant aux besoins des territoires. Cela témoigne également l’intérêt toujours fort du marché pour financer l’économie verte en dépit d’un contexte économique particulièrement difficile. Nous remercions vivement nos souscripteurs pour leur confiance et leur implication dans la transition énergétique et agricole dont l’accélération est une priorité ».