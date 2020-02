Q CELLS a installÃ© des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques pour le club de football allemand, le RB Leipzig : une premiÃ¨re !

RB Leipzig et son partenaire officiel Q CELLS ont installé deux systèmes photovoltaïques au Red Bull Arena et à la RB Leipzig Football Academy, tous deux à Leipzig, en Allemagne. Q CELLS a récemment achevé l’installation de ces deux centrales pour le club de football de la Bundesliga allemande RB Leipzig. Détails !

Ayant atteint les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League cette saison, et sérieux challenger pour le titre de Bundesliga de cette année en Allemagne, le RB Leipzig brille également sur le terrain du développement durable. Le club de football fournira en effet de l’énergie verte produite par son système solaire à toit plat Q.FLAT-G5 de 71,5 kWc situé au sommet de la section administrative de la Red Bull Arena pour alimenter le stade. Ainsi, le système solaire de Q CELLS soutiendra le système de lumière UV pour garantir que le soleil continue de briller même lorsque le terrain de jeu réel est projeté dans l’ombre. Le deuxième système solaire fournira de l’électricité au fonctionnement de la toute moderne RBL Football-Academy. Ce centre de formation est considéré comme l’un des plus sophistiqués d’Europe et est utilisé à la fois par l’équipe première et les équipes de jeunes du RB Leipzig.

«Nous sommes ravis d’avoir achevé les deux premiers projets de ce type avec notre partenaire Q CELLS», a souligné Oliver Mintzlaff, PDG du RB Leipzig. «En tant que club de football, nous nous efforçons toujours de façonner nos partenariats de manière globale. C’est pourquoi il était évident pour nous de discuter des opportunités de production et d’autoconsommation d’électricité solaire avec Q CELLS. Ce qui nous a finalement convaincus, c’est la qualité et les performances des solutions complètes de Q CELLS. » Maengyoon Kim, responsable des ventes Europe chez Q CELLS, a ajouté qu’il était ravi de la coopération fructueuse des deux partenaires. “Le RB Leipzig vise toujours la plus grande performance et le plus grand succès”, a déclaré Maengyoon Kim. «D’abord et avant tout, en UEFA Champions League et en Bundesliga bien sûr, mais aussi en matière de projets d’infrastructure. Q CELLS est plus qu’heureux de soutenir le RB Leipzig avec juste cela: des produits performants et sur mesure infusés avec l’ADN solaire de Q CELLS pour réaliser des solutions d’énergie propre. »