OFATE : confÃ©rence Â« Grandes centrales PV au sol Â», le 27 mai Ã  Berlin

Le 27 mai 2020, l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise dans les locaux du Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie à Berlin une conférence intitulée « Grandes centrales PV au sol : entre compétitivité et aménagement du territoire ».

Depuis quelques années, les centrales au sol représentent une part croissante de la puissance photovoltaïque installée en France et en Allemagne. Ces installations, qui génèrent une production à l’échelle industrielle et rentrent inévitablement en compte dans l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables, sont néanmoins fortement consommatrices d’espace. Ainsi, les autorités publiques françaises et allemandes ont jusqu’à présent privilégié l’implantation de ces installations dans des espaces à moindre enjeux (zones en reconversion, friches industrielles, sites agricoles défavorisés, etc.) – définis notamment dans les différents documents d’urbanisme en vigueur en France et en Allemagne.

La plus-value de ces projets, souvent d’ampleur, reste forte à l’échelle d’un territoire : outre les retombées positives potentielles en termes de maintien de la biodiversité sur un site, les centrales PV au sol peuvent également offrir des perspectives intéressantes pour les filières locales. Les craintes, notamment liées à l’artificialisation des sols ou à la dégradation des paysages, sont également à prendre en compte lors de la réalisation de ces projets.

La conférence de l’OFATE aura pour objectif d’analyser la question des rapports de force entre impératifs d’efficacité et aménagement du territoire concernant l’implantation de grandes centrales PV au sol en France et en Allemagne. Elle abordera les questions suivantes :

Quel cadre réglementaire pour l’installation de centrales PV au sol ?

Comment concilier usages et aménagement du territoire ?

Quelles valeurs ajoutées à l’échelon local ?

La manifestation s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur énergétique en France et en Allemagne, en particulier les développeurs de projet, chefs d’entreprise, acteurs institutionnels et financiers. Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée. La participation est gratuite pour les adhérents de l’OFATE et les représentants des administrations. Les frais de participation pour les non-adhérents sont de 350 euros par personne (H.T.).

