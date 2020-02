Deux Instituts Carnot labellisÃ©s au sein dâ€™IFP Energies nouvelles

Outre le renouvellement de son Carnot IFPEN-Transports Energie, IFP Energies nouvelles vient d’obtenir un nouveau label Institut Carnot portant sur ses activités ressources énergétiques. Annoncé le 7 février 2020 par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Institut Carnot IFPEN-Ressources Energétiques ambitionne de répondre aux enjeux scientifiques, technologiques et numériques afin de soutenir la transition vers un mix énergétique décarboné. Destinés à renforcer la recherche partenariale entre les laboratoires publics et les entreprises, en particulier les PME et les start-up, les Instituts Carnot accélèrent le passage de la recherche à l’innovation et le transfert de technologies vers le monde socio-économique.

Le Carnot IFPEN-Ressources Energétiques a pour objectif :

- d’accélérer le déploiement de nouvelles technologies de l’énergie en s’appuyant sur les dernières avancées des sciences du numérique, de développer des énergies renouvelables compétitives (éolien offshore, stockage de l’énergie, géothermie, hydrogène), de minimiser l’impact climatique (captage et stockage de CO 2 , interactions climat-sol) et de produire de manière plus respectueuse de l’environnement les énergies fossiles strictement nécessaires dans cette période de transition ;

- d’intensifier par des actions volontaristes ses partenariats avec des PME et des start-up ;

- de faire bénéficier le réseau des Instituts Carnot de ses compétences en termes de développement à l’international

IFPEN-Ressources Energétiques regroupe 14 Laboratoires d’IFP Energies nouvelles, son unique organisme de tutelle. La mise en œuvre de ses programmes s’appuiera sur de nombreux partenariats avec des acteurs du monde économique tant en France qu’à l’international, ainsi que sur des collaborations construites avec les acteurs du monde académique européen. Le Carnot IFPEN-Transports Energie, initié en 2006 et dont le label vient d’être renouvelé pour la troisième fois, regroupe 9 Laboratoires d’IFP Energies nouvelles. Il œuvre pour relever les défis de la mobilité durable sur les axes énergétiques et environnementaux. Il innove, en partenariat avec des industriels, dans les domaines de l’électrification des motorisations, des nouveaux services et logiciels de la mobilité connectée, ainsi que de l’amélioration des moteurs et des carburants.

« Ces deux Carnot soulignent l’excellence d’IFPEN dans sa capacité à mobiliser un haut niveau scientifique et technologique pour l’innovation. Il s’agit d’une reconnaissance de nos expertises, de la faculté que nous avons à favoriser le transfert de compétences vers l’industrie et de notre volonté à participer à l’écosystème. Cela s’inscrit entièrement dans la stratégie IFPEN en faveur de la transition énergétique et de la mobilité durable en soutien des grandes orientations portées par les pouvoirs publics » explique Catherine Rivière, Directrice Générale Adjointe d’IFPEN.