PVPS/Gestion active de la puissance des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques : Ã‰tat de lâ€™art et solutions techniques 2024

En ce début d’année 2024, l’AIE PVPS partage un nouveau rapport technique de la tâche 14 Solaire PV dans le système électrique 100 % RES. Le nouveau rapport de tâche 14 aborde les différentes méthodes de réduction de la puissance photovoltaïque et leur application dans les installations électriques et les réseaux électriques et présente les différentes solutions utilisées dans différents pays ainsi que les normes applicables. Une fois qu’il est décidé de ne pas réinjecter les pointes de puissance dans le réseau, de nombreuses nouvelles possibilités s’ouvrent. L’électricité excédentaire peut être stockée ou utilisée pour des applications moins efficaces. L’injection peut être augmentée et diminuée de manière très dynamique. Cela rend possibles les services système destinés à stabiliser le réseau électrique et un grand nombre de ces possibilités sont décrites dans ce rapport. “La réduction n’est que la dernière option, mais c’est aussi la plus puissante.” Les principaux auteurs ont identifié les trois points clés suivants du rapport : 1. La gestion active de l’énergie des systèmes photovoltaïques (par exemple réduction) est une puissante mesure d’intégration au réseau. La perte d’énergie due à la réduction est généralement faible par rapport à l’augmentation de la capacité d’hébergement photovoltaïque. 2. La réduction peut être mise en œuvre de différentes manières, les systèmes photovoltaïques actuels étant compatibles avec bon nombre de ces méthodes. Le choix de la méthode doit correspondre à l’application spécifique pour des résultats optimaux. 3. La valeur de l’énergie électrique est nulle lorsqu’elle n’est pas nécessaire et ne peut pas être stockée. Par conséquent, l’énergie réduite a généralement une faible valeur marchande. iea-pvps.org/key-topics/active-power-management-of-photovoltaic-systems-state-of-the-art-and-technical-solutions/