Â« On parle de la chaleur solaire en Bretagne / Pays de la Loire Â»

Deux événements régionaux sont d’ores et déjà à signaler en ce début 2024, en Bretagne et en Pays de la Loire, à l’occasion desquels il sera question de solaire thermique. On en parle ! Quid des rencontres de l’Ad’M Chaleur Renouvelable ? Il s’agit de la 1ère édition des rencontres territoriales de la chaleur renouvelable de l’Ad’M Chaleur Renouvelable. Cet évènement s’adresse aux dirigeants d’entreprise, référents Énergie des entreprises et des collectivités, des élus, cadres et responsables territoriaux…Il s’est tenu le 16 janvier 2024 au Palais des Arts et des Congrès de Vannes (56). Atlansun, Newheat et le GIE Elevages de Bretagne ont été représentés à la table ronde « Le Solaire Thermique, boosteur de réseau de chaleur ». Sur la route des Energies renouvelables en Pays de la Loire : L’ADEME, la Région Pays de la Loire, avec l’appui du réseau des Energies renouvelables des Pays de la Loire, organisent un parcours de visites « Sur la route des Energies renouvelables en Pays de la Loire ». Les élus locaux, dirigeants d’entreprise ou d’établissement de santé en Pays de la Loire, sont invités à découvrir des installations d’énergies renouvelables et à s’inspirer d’initiatives existantes à côté de chez eux pour leurs futurs projets. La série de visites sur la chaleur renouvelable comprendra sur chacun des 5 départements, une visite d’installation solaire thermique, sur laquelle Atlansun sera présent. Le calendrier est le suivant : Le mardi 6 février en Loire-Atlantique ; Le mardi 13 février en Vendée ; Le jeudi 15 février en Maine-et-Loire ; Le mardi 20 février en Sarthe ; Le jeudi 14 mars en Mayenne. route-enr-paysdelaloire.ademe.fr/inscription