Pour Effy, le solaire sâ€™impose comme LA solution anti-inflation des factures dâ€™Ã©lectricitÃ©

Pour les 23 millions de foyers au tarif réglementé de vente de l’électricité (TRV), le prix de l’électricité devrait augmenter de 10% à partir du jeudi 1er février. Cette nouvelle hausse des prix de l’électricité, qui s’ajoute à celles déjà actées en février et en août 2023, ferait peser une augmentation de 44 % sur un an sur la facture d’énergie des Français. Pour faire face à cette flambée des prix, l’autoconsommation solaire s’impose comme LA solution anti-inflation des factures d’électricité. Avec jusqu’à 45% d’économies constatées sur la facture, l’autoconsommation permet en effet aujourd’hui de neutraliser les effets de la hausse des prix[1]. Et les Français ne s’y trompent pas puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à faire installer des panneaux solaires, sans qu’il y ait pourtant de dispositifs d’aides majeures pour encourager l’autoconsommation.

Audrey Zermati, Directrice Stratégie Effy déclare à ce sujet : « Alors que le prix de l’électricité devrait augmenter de 44 % sur un an, le solaire apparaît comme LA solution anti-inflation puisqu’elle peut permettre de quasi neutraliser les effets de la hausse des prix sur la facture. Les Français l’ont bien compris et sont de plus en plus nombreux à autoconsommer. Depuis 2021, nous accompagnons 5 fois plus de familles pour des travaux d’autoconsommation. En France, on compte aujourd’hui 387 000 installations[2] en autoconsommation totale ou partielle. Un investissement qui leur permet de gagner en autonomie, neutraliser la hausse des prix et apporter une valeur supplémentaire à leur patrimoine. » [1] Pour rentabiliser le coût des travaux d’installations des panneaux, il faut désormais compter entre 6 et 9 ans contre une durée de 9 à 12 ans il y a un an [2] Source : Open DataEnedis – au 30.09.2023