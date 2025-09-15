PVPS de l’AIE : lâ€™impact des salissures sur le rendement photovoltaÃ¯que

L’AIE PVPS a publiÃ© une nouvelle fiche d’information conjointe de la tÃ¢che 13 (fiabilitÃ© et performance des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques) et de la tÃ¢che 16 (ressources solaires pour les applications Ã haute pÃ©nÃ©tration et Ã grande Ã©chelle), axÃ©e sur la comprÃ©hension, la mesure et l’attÃ©nuation des pertes par salissure dans les systÃ¨mes d’alimentation photovoltaÃ¯que. Son titreÂ : Â« Comprendre, mesurer et attÃ©nuer les pertes dues Ã l’encrassement dans les systÃ¨mes d’alimentation photovoltaÃ¯que Â»

L’encrassement â€“ l’accumulation de poussiÃ¨re, de pollution et de dÃ©bris biologiques sur les modules photovoltaÃ¯ques â€“ est l’une des principales causes de sous-performance des installations solaires dans le monde entier. En moyenne, l’encrassement est responsable de 4 Ã 7 % des pertes d’Ã©nergie mondiales, ce qui entraÃ®ne des pertes de revenus annuelles de plusieurs milliards d’euros pour l’industrie photovoltaÃ¯que.

La fiche d’information donne un aperÃ§u clair et concis des Ã©lÃ©ments suivants :

L’encrassement a un impact sur les performances photovoltaÃ¯ques : rendement Ã©nergÃ©tique rÃ©duit, coÃ»ts d’exploitation et de maintenance plus Ã©levÃ©s et plus grande incertitude dans les prÃ©visions de production.

MÃ©thodes de mesure et de prÃ©vision â€“ de la surveillance sur site avec des capteurs aux approches avancÃ©es de modÃ©lisation et d’apprentissage automatique.

StratÃ©gies d’attÃ©nuation â€“ optimisation des calendriers de nettoyage, sÃ©lection de technologies spÃ©cifiques au site et intÃ©gration de mesures prÃ©ventives lors de la conception du projet.

DÃ©fis futurs â€“ l’influence croissante du changement climatique, avec des sÃ©cheresses, des tempÃªtes de poussiÃ¨re et des Ã©vÃ©nements mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes qui devraient aggraver les risques de salissure.

En combinant l’expertise sur la fiabilitÃ© des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques (tÃ¢che 13) et l’Ã©valuation des ressources solaires (tÃ¢che 16), la fiche d’information fournit des informations pratiques aux dÃ©veloppeurs, opÃ©rateurs, planificateurs et dÃ©cideurs politiques qui s’efforcent d’optimiser les performances et la rÃ©silience des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques dans divers environnements. La fiche d’information complÃ¨te les prÃ©cÃ©dents rapports PVPS de l’AIE sur les impacts de l’encrassement, la gestion des donnÃ©es sur les ressources solaires et l’optimisation des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques pour diffÃ©rents climats.

iea-pvps.org/fact-sheets/fs-soiling-losses/