GreenYellow dÃ©ploie une centrale solaire en autoconsommation Ã  Andrychow (Pologne)

GreenYellow a signÃ© un accord avec CMC Sp. z o.o., lâ€™un des principaux fabricants de palettes en bois en Europe. Dans le cadre de cette collaboration, GreenYellow concevra, financera et construira une installation photovoltaÃ¯que en toiture sur le site de production situÃ© Ã AndrychÃ³w, en Pologne, et en assurera Ã©galement la maintenance et lâ€™exploitation. GrÃ¢ce Ã ce projet, lâ€™entreprise produira de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte, locale, et rÃ©duira significativement son empreinte carbone tout en diminuant ses coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ©.

Le toit de lâ€™usine de CMC sera Ã©quipÃ© dâ€™une installation photovoltaÃ¯que dâ€™uneÂ puissance de 653 kWc.Â Le systÃ¨me sera composÃ© dâ€™environÂ 1 500 panneaux solairesÂ monocristallins de nouvelle gÃ©nÃ©ration, Ã haut rendement et Ã forte efficacitÃ© de conversion Ã©nergÃ©tique. LaÂ surface totale installÃ©eÂ reprÃ©sentera environÂ 3 000 mÂ²Â â€“ soit lâ€™Ã©quivalent de prÃ¨s de la moitiÃ© dâ€™un terrain de football â€“ et permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de plus de 355 tonnes de COâ‚‚ par an. LaÂ production annuelle dâ€™Ã©lectricitÃ© est estimÃ©e Ã 690 MWh, ce qui rÃ©duira la demande Ã©nergÃ©tique primaire de lâ€™usine, en particulier pour les processus de sÃ©chage du bois, grands consommateurs dâ€™Ã©nergie. Lâ€™Ã©nergie produite sera 100% autoconsommÃ©e.

Le projet est mis en Å“uvre selon leÂ modÃ¨leÂ PV-as-a-Service, dans lequel GreenYellow Pologne prend en charge de maniÃ¨re intÃ©grale chaque Ã©tape du projet â€“ de lâ€™analyse des besoins et lâ€™audit Ã©nergÃ©tique, Ã la conception, au financement et Ã la construction de lâ€™installation, jusquâ€™Ã sa mise en service, son exploitation, sa maintenance et son suivi en continu 24h/24 et 7j/7.

Ce projet illustre concrÃ¨tement la stratÃ©gie de GreenYellow Poland visant Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique des acteurs commerciaux et industriels Ã travers tout le pays.

Â« En accompagnant CMC dans cet investissement, nous souhaitons dÃ©montrer que la transition Ã©nergÃ©tique peut se concrÃ©tiser sans complexitÃ© excessive ni impact nÃ©gatif sur le bilan financier de lâ€™entreprise. Lâ€™installation dâ€™AndrychÃ³w illustre une solution alliant technologie de pointe, garantie dâ€™un approvisionnement Ã©nergÃ©tique stable et bÃ©nÃ©fices environnementaux mesurables. GrÃ¢ce au modÃ¨le PV-as-a-Service, lâ€™entreprise peut se concentrer sur son cÅ“ur de mÃ©tier, tandis que nous prenons en charge le reste Â»,Â expliqueÂ Ewa Klimont, Directrice GÃ©nÃ©rale de GreenYellow Poland. CMC Sp. z o.o. nâ€™engage aucun coÃ»t dâ€™investissement ni de capitaux propres â€“ la facturation est effectuÃ©e sur la base de la production rÃ©ellement atteinte.Â La mise en service de lâ€™installation est prÃ©vue pour 2026, avec la possibilitÃ© dâ€™une extension Ã dâ€™autres sites.