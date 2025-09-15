Neoen remporte 47 MWc de projets solaires en France

Neoen a remportÃ© 46,8 MWc de projets solaires lors du dernier appel dâ€™offres gouvernemental gÃ©rÃ© par la Commission de RÃ©gulation de lâ€™Energie (CRE).Â GrÃ¢ce Ã ces 3 nouveaux projets remportÃ©s dans le cadre de la session CRE 5.8, Neoen conserve son titre de premier laurÃ©at sur lâ€™ensemble des sessions PPE 2Â dans la catÃ©gorie des centrales solaires au sol avec un total de 689 MWc remportÃ©s depuis 2022.

La mise en service des 3 parcs laurÃ©ats devrait sâ€™Ã©chelonner entre 2028 et 2029. Parmi eux, le projet solaire flottant de Romilly 2 est le plus grand projet de cette session dâ€™appel dâ€™offres avec une puissance de 34,5Â MWc. Il sâ€™agit du second projet solaire de Neoen sur la commune de Romilly-sur-Seine dans lâ€™Aube, aprÃ¨s celui de Romilly Saint-Eloi (42,7 MWc) construit sur un ancien aÃ©rodrome et inaugurÃ© en 2024. Il sâ€™agit Ã©galement du deuxiÃ¨me projet flottant de NeoenÂ : tout comme Matignicourt (35 MWc, Marne), premier projet de ce type remportÃ© en 2024, le parc de Romilly 2 sera installÃ© sur un ancien lac de carriÃ¨re permettant de donner une seconde vie Ã cet espace dÃ©jÃ anthropisÃ©.

Ce nouveau succÃ¨s illustre la capacitÃ© de Neoen Ã rÃ©aliser des projets solaires Ã grande Ã©chelle dans lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais. Les futurs parcs, rÃ©partis dans les rÃ©gions Bourgogne-Franche-ComtÃ©, Grand Est et Occitanie ont Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©s en concertation avec les Ã©lus locaux, les propriÃ©taires fonciers, les exploitants agricoles, les parties prenantes locales et les services de lâ€™Ã‰tat. Cette approche concertÃ©e permet une intÃ©gration harmonieuse de ces projets dans les territoires, tout en rÃ©pondant Ã leurs enjeux Ã©nergÃ©tiques et environnementaux. Â« Nous sommes fiers de ce nouveau succÃ¨sÂ : je tiens Ã remercier tous les acteurs locaux qui nous ont accompagnÃ©s dans lâ€™obtention des autorisations de ces projets. Nous sommes toujours le premier laurÃ©at des appels dâ€™offres PPE 2 dans la catÃ©gorie des centrales solaires au sol et dÃ©passerons bientÃ´t le seuil dâ€™1 GW de projets solaires remportÃ©s, toutes catÃ©gories confondues Â» prÃ©cise Guillaume Decaen, rÃ©gional CEO France de Neoen.