Cloover : un engagement de financement de 1,2 milliard de dollars pour dÃ©velopper son systÃ¨me dâ€™exploitation IA

La demande pour des solutions Ã©nergÃ©tiques dÃ©centralisÃ©es comme le solaire, les batteries, les pompes Ã chaleur et la recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques est en forte hausse. PiÃ¨ce manquanteÂ : une infrastructure capable de livrer ces systÃ¨mes Ã grande Ã©chelle. Cloover a Ã©tÃ© conÃ§u pour combler ce manque en crÃ©ant un systÃ¨me dâ€™exploitation pour lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Lâ€™entreprise vient dâ€™annoncer un engagement financier historique visant Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique rÃ©sidentielle. DÃ©tailsÂ !

Cloover a obtenu 22 millions de dollars en financement de capitaux propres de sÃ©rie A ainsi quâ€™une facilitÃ© de dette de 1,2 milliard de dollars, portant le total des engagements en capital Ã 1,222 milliard de dollars. Le tour de participation a Ã©tÃ© menÃ© par MMC Ventures et QED Investors, avec la participation de Lowercarbon Capital, BNVT Capital, Bosch Ventures, Centrotec et Earthshot Ventures. La facilitÃ© de dette Ã©tait fournie par une banque europÃ©enne de premier plan pour financer le financement des clients et des installateurs sur la plateforme. Cloover bÃ©nÃ©ficie Ã©galement dâ€™une garantie de 300 millions dâ€™euros du Fonds europÃ©en dâ€™investissement, qui soutient ses programmes de financement et permet un capital Ã©volutif et Ã faible coÃ»t pour la transition Ã©nergÃ©tique. Au total, Cloover a dÃ©sormais levÃ© plus de 30 millions de dollars en fonds propres et obtenu plus de 1,3 milliard de dollars de dettes.

Cloover intÃ¨gre le financement directement dans les flux de travail des installateurs

Lâ€™ampleur de cet engagement reflÃ¨te lâ€™urgence du problÃ¨me que Cloover aborde. La transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe dÃ©pend de centaines de milliers dâ€™installateurs de petite et moyenne taille, mais la plupart fonctionnent avec des logiciels fragmentÃ©s, des flux de travail manuels et un accÃ¨s limitÃ© au capital. Les banques traditionnelles sont mal Ã©quipÃ©es pour financer rapidement et avec prÃ©cision les actifs Ã©nergÃ©tiques rÃ©sidentiels, ce qui crÃ©e des retards qui freinent les installations et privent de nombreux foyers de lâ€™Ã©nergie propre. Cloover adopte une approche fondamentalement diffÃ©rente en intÃ©grant le financement directement dans les flux de travail des installateurs et en lâ€™associant Ã une plateforme logicielle de bout en bout conÃ§ue spÃ©cifiquement pour lâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e. Au cÅ“ur de cette innovation se trouve la souscription de crÃ©dit alimentÃ©e par lâ€™IA, qui Ã©value les Ã©conomies dâ€™Ã©nergie Ã long terme plutÃ´t que les seuls indicateurs de crÃ©dit traditionnels. Cloover prÃ©finance Ã©galement les subventions publiques, permettant aux consommateurs de bÃ©nÃ©ficier immÃ©diatement des incitations Ã©tatiques. Pour les investisseurs institutionnels, Cloover ouvre la porte Ã une nouvelle classe dâ€™actifs dâ€™infrastructure alignÃ©e sur lâ€™impact, soutenue par des donnÃ©es de performance rÃ©elle, un suivi de lâ€™impact climatique et une transparence totale sur toute la chaÃ®ne de valeur.

Â«Â Notre systÃ¨me dâ€™exploitation IA connecte les parties prenantes tout au long de la chaÃ®ne de valeurÂ Â»

Â« Avec cet engagement de 1,2 milliard de dollars, nous permettons aux mÃ©nages de devenir Ã©nergÃ©tiquement indÃ©pendants, sans les frictions des coÃ»ts initiaux ou des demandes de prÃªt complexes. Notre systÃ¨me dâ€™exploitation IA connecte les parties prenantes tout au long de la chaÃ®ne de valeur et rÃ©volutionne la maniÃ¨re dont lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique devient la nouvelle norme Â» confie Jodok Betschart, cofondateur et PDG de Cloover. Cloover construit le systÃ¨me nerveux numÃ©rique de lâ€™Ã©conomie Ã©nergÃ©tique distribuÃ©e. Sa plateforme alimentÃ©e par lâ€™IA intÃ¨gre la gestion des flux de travail, le financement, les achats et lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique dans un seul systÃ¨me dâ€™exploitation fluide. Il automatise des flux de travail complexes, dÃ©tecte les risques tÃ´t et permet des dÃ©cisions basÃ©es sur les donnÃ©es depuis le premier client, menant Ã une gestion Ã©nergÃ©tique Ã long terme via les services mÃ©dicaux dâ€™urgence (EMS) et les tarifs dynamiques de Cloover. De plus, le copilote finance IA de Cloover aide les installateurs PME Ã rÃ©soudre les dÃ©fis liÃ©s aux flux de capitaux tout au long de la chaÃ®ne de valeur et Ã amÃ©liorer la liquiditÃ© pour permettre une croissance plus rapide. En remplaÃ§ant les outils dÃ©connectÃ©s et les processus de financement lents par un systÃ¨me intÃ©grÃ© unique, Cloover permet aux installateurs de conclure davantage de projets, dâ€™avancer plus rapidement et de servir une clientÃ¨le plus large.

En moyenne, les partenaires installateurs gÃ©nÃ¨rent 30 % de revenus supplÃ©mentaires grÃ¢ce Ã Cloover

Les installateurs utilisant Cloover proposent un financement au point de vente, augmentant les taux de conversion et ouvrant de nouveaux segments de marchÃ©. Les flux de travail automatisÃ©s rÃ©duisent la charge administrative et amÃ©liorent le dÃ©bit, tandis que lâ€™accÃ¨s au capital raccourcit les cycles de trÃ©sorerie. En moyenne, les partenaires installateurs gÃ©nÃ¨rent 30 % de revenus supplÃ©mentaires grÃ¢ce Ã Cloover en atteignant des clients quâ€™ils ne pouvaient auparavant pas desservir. Les propriÃ©taires bÃ©nÃ©ficient dâ€™un accÃ¨s Ã une Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e sans investissements initiaux importants et rÃ©alisent entre 20 et 30 % dâ€™Ã©conomies sur les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques grÃ¢ce Ã lâ€™optimisation des performances et du financement du systÃ¨me. En reliant fabricants, installateurs, mÃ©nages et investisseurs dans un Ã©cosystÃ¨me unifiÃ©, Cloover garantit que les projets Ã©nergÃ©tiques Ã©voluent de maniÃ¨re efficace, transparente et collaborative â€“ reflÃ©tant la maniÃ¨re dont les logiciels dÃ©bloqueaient lâ€™Ã©chelle pour le e-commerce il y a vingt ans.

Cloover bientÃ´t en France

Â« Cloover ne se limite pas au financement â€“ nous construisons la colonne vertÃ©brale de lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Nous crÃ©ons le Shopify of Energy : une plateforme qui Ã©quipe les fabricants, installateurs, foyers et investisseurs des outils nÃ©cessaires pour croÃ®tre, collaborer et fournir de lâ€™Ã©nergie distribuÃ©e Ã grande Ã©chelle Â» prÃ©cise Valentin GÃ¶nczy, cofondateur et CPO chez Cloover. Cloover a multipliÃ© ses revenus par plus de 8 en 2025 tout en restant rentable, atteignant prÃ¨s de 100 millions de dollars de ventes. Lâ€™entreprise prÃ©voit 500 millions de dollars en 2026 et 1 milliard en 2027, soulignant la demande explosive pour les solutions Ã©nergÃ©tiques distribuÃ©es. Avec ce nouveau capital, Cloover sâ€™Ã©tendra Ã dâ€™autres marchÃ©s europÃ©ens et envisage que la France, lâ€™Italie, le Royaume-Uni et lâ€™Autriche approfondissent sa plateforme avec dâ€™autres produits dâ€™automatisation des flux de travail et de financement pilotÃ©s par lâ€™IA. Pour lâ€™instant, la vision Ã long terme de lâ€™Ã©quipe est que Cloover devienne la plateforme mondiale alimentant lâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e, reliant fabricants, installateurs, investisseurs et foyers via un systÃ¨me dâ€™exploitation unique conÃ§u pour fournir une Ã©nergie abordable et indÃ©pendante Ã grande Ã©chelle.