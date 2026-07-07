PV:1525 â€“ ConÃ§u pour rÃ©pondre aux exigences des grandes installations photovoltaÃ¯ques modernes

Face au dÃ©veloppement rapide du marchÃ© photovoltaÃ¯que franÃ§ais â€“ des installations rÃ©sidentielles aux centrales industrielles sur toiture ou ombriÃ¨res â€“ les exigences en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, de contrÃ´le et de documentation sont de plus en plus Ã©levÃ©es. Afin dâ€™accompagner les professionnels lors des contrÃ´les de rÃ©ception, des vÃ©rifications pÃ©riodiques et des opÃ©rations de maintenance, GMC INSTRUMENTS FRANCE prÃ©sente la nouvelle sÃ©rieÂ PV:1525. Cet appareil de test portable a Ã©tÃ© spÃ©cialement conÃ§u pour rÃ©pondre aux exigences des installations photovoltaÃ¯ques modernes jusqu’Ã Â 1500 VDCÂ et regroupe l’ensemble des mesures essentielles dans un seul Ã©quipement.

Les avantages au quotidien :

AdaptÃ© aux installations de toutes tailles

Avec une capacitÃ© de mesure jusqu’Ã 1500 VDC et 25 A, le PV:1525 couvre aussi bien les installations rÃ©sidentielles que les centrales photovoltaÃ¯ques industrielles.

Avec une capacitÃ© de mesure jusqu’Ã 1500 VDC et 25 A, le PV:1525 couvre aussi bien les installations rÃ©sidentielles que les centrales photovoltaÃ¯ques industrielles. Des tests rapides pour gagner du temps

GrÃ¢ce Ã des sÃ©quences de mesure optimisÃ©es et Ã l’identification automatique des chaÃ®nes, un contrÃ´le complet peut Ãªtre rÃ©alisÃ© en seulement quelques secondes.

GrÃ¢ce Ã des sÃ©quences de mesure optimisÃ©es et Ã l’identification automatique des chaÃ®nes, un contrÃ´le complet peut Ãªtre rÃ©alisÃ© en seulement quelques secondes. Diagnostic avancÃ© des performances (modÃ¨le PV:1525-IV)

Visualisation directe sur l’Ã©cran couleur les courbes I-V et identification rapide des pertes de rendement, des modules dÃ©fectueux ou des anomalies de fonctionnement.

Visualisation directe sur l’Ã©cran couleur les courbes I-V et identification rapide des pertes de rendement, des modules dÃ©fectueux ou des anomalies de fonctionnement. ConformitÃ© aux normes franÃ§aises et internationales

Les sÃ©quences de test automatisÃ©es permettent de rÃ©aliser rapidement et conformÃ©ment Ã la norme NF EN IEC 62446-1 les essais de catÃ©gorie 1 : continuitÃ© des conducteurs de protection, rÃ©sistance d’isolement, tension Ã vide (Voc) et courant de court-circuit (Isc).

Les sÃ©quences de test automatisÃ©es permettent de rÃ©aliser rapidement et conformÃ©ment Ã la norme NF EN IEC 62446-1 les essais de catÃ©gorie 1 : continuitÃ© des conducteurs de protection, rÃ©sistance d’isolement, tension Ã vide (Voc) et courant de court-circuit (Isc). Une documentation simplifiÃ©e et professionnelle

Transfert des donnÃ©es de mesure via BluetoothÂ®Â vers l’application mobile PV et gÃ©nÃ©ration automatique des rapports dÃ©taillÃ©s destinÃ©s aux clients, aux bureaux de contrÃ´le ou aux dossiers techniques.

GrÃ¢ce Ã son interface intuitive et Ã ses fonctions avancÃ©es, le PV:1525 permet aux techniciens de gagner un temps prÃ©cieux lors des contrÃ´les de rÃ©ception, des opÃ©rations de maintenance et du dÃ©pannage, tout en assurant une traÃ§abilitÃ© complÃ¨te et une qualitÃ© optimale des rapports d’intervention.