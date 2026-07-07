Energiter et Urbasolar finalisent la cession du projet solaire flottant de Vougon dans le Cher

Energiter, aux cÃ´tÃ©s de son fonds Impax Asset Management, annonce la cession du projet de Vougon (opÃ©ration Equinox), une centrale solaire flottante de 4,94 MWp au stade ready-to-build (RTB).

ImplantÃ© sur une ancienne carriÃ¨re de la commune de Saint Georges-de-Poisieux, il sâ€™agit du premier projet de centrale photovoltaÃ¯que flottante autorisÃ© du dÃ©partement du Cher (Centre-Val de Loire). Le projet bÃ©nÃ©ficie dâ€™un tarif CRE attractif sur 20 ans, dâ€™un raccordement sÃ©curisÃ©, de toutes les autorisations administratives et dâ€™un bail signÃ© avec la CommunautÃ© de Communes Berry Grand Sud. Â« Cette centrale flottante illustre la capacitÃ© du photovoltaÃ¯que innovant Ã valoriser des sites rÃ©habilitÃ©s tout en produisant de lâ€™Ã©lectricitÃ© locale, fiable et dÃ©carbonÃ©e. Forts de notre expÃ©rience sur des installations flottantes, nous engagerons rapidement la phase de construction pour respecter le calendrier de mise en service au premier trimestre 2027, et contribuer ainsi concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique et au dÃ©veloppement durable du territoire Â» prÃ©cise Antoine Milloud, PrÃ©sident, Urbasolar.

Â« Cette transaction dÃ©montre lâ€™attractivitÃ© des projets solaires prÃªts Ã construireÂ Â»

Le projet, dÃ©veloppÃ© par Energiter, reprÃ©sente une opportunitÃ© rare sur le marchÃ© franÃ§ais en raison du dÃ©calage de la reprise des appels dâ€™offres CRE : une installation flottante sur le plan dâ€™eau dâ€™un ancien site polluÃ© de 13 ha, avec une production estimÃ©e Ã 5 678 MWh/an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation dâ€™environ 2 500 foyers. Â« Cette transaction dÃ©montre lâ€™attractivitÃ© des projets solaires prÃªts Ã construire bÃ©nÃ©ficiant de fondamentaux solides. Nous sommes heureux dâ€™avoir accompagnÃ© Energiter dans un processus compÃ©titif ayant permis dâ€™identifier un acquÃ©reur de rÃ©fÃ©rence tel quâ€™Urbasolar, capable de mener rapidement le projet jusquâ€™Ã sa mise en service prochaine Â» ajoute Thomas Lefevre, Transaction Manager chez Envinergy. La centrale s’inscrit directement dans la trajectoire du SRADDET Centre-Val de Loire, qui vise Ã couvrir 100 % des besoins Ã©nergÃ©tiques rÃ©gionaux par des Ã©nergies renouvelables Ã l’horizon 2050, en misant sur la relocalisation de la production d’Ã©nergie au plus prÃ¨s des usagers.

Une exÃ©cution rapide et optimale du projet

Fort de son expertise dans la rÃ©alisation de centrales photovoltaÃ¯ques flottantes, Urbasolar mettra en Å“uvre son savoir-faire dâ€™ingÃ©nierie et de construction afin dâ€™assurer une exÃ©cution rapide et optimale du projet. Le dÃ©marrage des travaux est donc prÃ©vu prochainement pour une mise en service de la centrale au premier trimestre 2027. Et BjÃ¶rn Mummenthey, Directeur GÃ©nÃ©ral chez Energiter de conclureÂ : Â« Le succÃ¨s de cette transaction avec Urbasolar illustre l’expertise que nous mettons au service de chacun de nos projets, de leur conception jusqu’Ã l’obtention des autorisations. Cette centrale solaire flottante est le fruit d’un travail collectif, rigoureux et ambitieux, menÃ© par l’ensemble de nos Ã©quipes dans un domaine technologique innovant. Envinergy s’est rÃ©vÃ©lÃ© un partenaire de confiance pour relever ce dÃ©fi : valoriser ce projet Ã sa juste mesure afin d’accÃ©lÃ©rer sa concrÃ©tisation, au bÃ©nÃ©fice de tous et de la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. Â»