Eric Reisse, CEO de CloudGrid Energy : Â« Les Ã©lectrons verts locaux doivent dÃ©passer le seuil de 50% de la consommation des GPU Â»

AprÃ¨s plus de vingt ans Ã accompagner dÃ©veloppeurs, investisseurs et industriels sur des sujets de M&A, financement et CPPA dans les Ã©nergies renouvelables (Ã©olien, solaire, hydro, puis plus rÃ©cemment stockage), Eric Reisse, ingÃ©nieur en gÃ©nie civil de formation, vient dâ€™ouvrir un nouveau chapitre de son parcours professionnel. Avec Thierry Renard, il vient de cofonder CloudGrid Energy. Ou comment faire concilier la montÃ©e en puissance des data centers avec des actifs renouvelable pour une IA plus verte, plus souveraine, plus compÃ©titive et plus rÃ©silienteÂ ! Entretien qui nâ€™a rien dâ€™artificielâ€¦Â

Plein SoleilÂ : Aujourdâ€™hui, lâ€™Europe disposerait de trop dâ€™Ã©lectricitÃ©. Pourtant, lâ€™arrivÃ© de lâ€™IA devrait bouleverser la donne dans les prochaines annÃ©es. De votre cÃ´tÃ© avec CloudGrid Energy, vous anticipez dÃ©jÃ ce mariage entre IA et Ã©lectricitÃ© verte. Dâ€™oÃ¹ vient cette idÃ©eÂ ?

Eric ReisseÂ : Cette aventure est le prolongement naturel d’une conviction construite au fil des annÃ©es. Pendant plus d’une dÃ©cennie, j’ai travaillÃ© au cÅ“ur des projets ENR : modÃ¨les Ã©conomiques, financements, PPA et stratÃ©gies de valorisation. Une question revenait rÃ©guliÃ¨rement : comment prolonger la crÃ©ation de valeur de ces actifs au-delÃ de leur usage traditionnel ? Une part importante de la valeur des infrastructures renouvelables reste encore sous-exploitÃ©e une fois les contrats arrivÃ©s Ã maturitÃ©. Au bout de quinze ou vingt ans, les parcs Ã©oliens ou solaires, par lâ€™Ã©lectricitÃ© verte quâ€™ils produisent, valent mieux quâ€™un tarif Ã 50 euros le MWh sur le marchÃ© spot. Dâ€™autant que les coÃ»ts de maintenance dÃ©gradent le bilan. Une question sâ€™est alors posÃ©e. Et si cette Ã©lectricitÃ© verte, locale et compÃ©titive devenait le socle d’une nouvelle gÃ©nÃ©ration d’infrastructures numÃ©riques europÃ©ennes ?

Â«Â Ramener un mini data center GPU au cÅ“ur dâ€™un actif renouvelable existantÂ Â»

PSÂ : Dâ€™oÃ¹ la crÃ©ation de CloudGrid EnergyÂ ?

ERÂ : Câ€™est cela. Valoriser ces Ã©nergies propres est prÃ©cisÃ©ment l’ambition de CloudGrid Energy. Nous dÃ©ployons des unitÃ©s d’infrastructure numÃ©rique haute performance directement sur des sites d’Ã©nergies renouvelables et de recharge de vÃ©hicule Ã©lectrique en France, Allemagne, Espagne, Italie et SuÃ¨de. Lâ€™idÃ©e est de ramener un outil industriel de consommation, Ã savoir un mini data center GPU (Graphics Processing Units), au cÅ“ur dâ€™un actif renouvelable existant. Ces GPU sont devenus de plus en plus importants pour l’IA. Ils permettent d’entraÃ®ner et de dÃ©ployer des modÃ¨les d’IA complexes qui Ã©taient auparavant impossibles Ã imaginer. La France manque dâ€™ailleurs cruellement de ce type de capacitÃ©s GPU. Le besoin est criantÂ !Â Il faut bien comprendre oÃ¹ se situe le vrai goulot d’Ã©tranglement. Quand on parle d’IA, on pense d’abord aux modÃ¨les et aux puces. Or le facteur rÃ©ellement limitant, c’est l’Ã©nergie disponible. Un modÃ¨le d’IA est un objet de calcul extrÃªmement gourmand, et pour rÃ©pondre en temps rÃ©el Ã des millions d’utilisateurs, il faut une puissance Ã©lectrique croissante. Beaucoup de data centers construits il y a seulement trois ou quatre ans ne sont dÃ©jÃ plus adaptÃ©s aux nouvelles gÃ©nÃ©rations de serveurs. Le problÃ¨me n’est donc plus d’acheter des puces, mais de pouvoir les alimenter. C’est exactement lÃ que notre modÃ¨le prend tout son sens.

PSÂ : La vocation de CloudGrid Energy est donc de dÃ©velopper des micro-data centers au sein de parcs dâ€™Ã©nergie renouvelable. Qui sont vos partenaires sur cet ambitieux projetÂ ?

ERÂ : Nous nous appuyons sur les infrastructures modulaires dÃ©veloppÃ©es par Policloud crÃ©Ã©e par David Gurle, ainsi que sur la technologie distribuÃ©e de Hivenet, une entreprise technologique spÃ©cialisÃ©e dans les services de stockage et de calcul cloud distribuÃ©s. Nous achetons des containers designÃ©s par Policloud, deux solutions clÃ©s en main de 100 kW ou 450 kW que nous installons en fonction des capacitÃ©s renouvelables disponibles. Nous appliquons le principe de dÃ©veloppement du nÃ©o cloud Ã savoir un cloud axÃ© sur l’IA, construit autour de GPU plutÃ´t que de processeurs. Pour un cloud plus souverainÂ ! Câ€™est un nouveau mÃ©tier pour moi. Je suis passÃ© du monde de lâ€™Infra Ã celui de lâ€™InfraTech. Je suis un futur IPP de lâ€™InfraTech.Â Une prÃ©cision importante sur ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas. Un systÃ¨me d’IA a deux temps : l’entraÃ®nement, qui consiste Ã construire le modÃ¨le, et l’infÃ©rence, qui correspond Ã son utilisation au quotidien. L’entraÃ®nement exige d’immenses fermes de serveurs interconnectÃ©es et n’est pas notre cible. Nos unitÃ©s sont optimisÃ©es pour l’infÃ©rence, c’est-Ã -dire l’usage rÃ©el et dÃ©centralisÃ© de l’IA, au plus prÃ¨s des utilisateurs. C’est lÃ que se trouve le volume de marchÃ© de long terme.Â Cela va de pair avec la montÃ©e des modÃ¨les ouverts. On oppose souvent les modÃ¨les propriÃ©taires, coÃ»teux et fermÃ©s, aux modÃ¨les open source. Sous l’effet des restrictions d’accÃ¨s aux puces, certains acteurs ont appris Ã faire plus avec moins : leurs modÃ¨les ouverts sont devenus frugaux, capables de tourner sur des infrastructures compactes, avec un rapport prix-performance souvent meilleur. Ce sont prÃ©cisÃ©ment ces modÃ¨les que nos containers savent hÃ©berger, et c’est ce qui rend l’Ã©quation Ã©conomique et souveraine possible.

Â«Â Les Ã©nergies renouvelables demeurent au cÅ“ur de tout ce que nous construisons chez CloudGrid EnergyÂ Â»

PSÂ : Quels sont vos objectifsÂ ?

ERÂ : Nous avons signÃ© un premier accord-cadre majeur avec Policloud pour un dÃ©ploiement de plus de 100 containers soit prÃ¨s de 29 000 GPUs dÃ©ployÃ©s en Europe d’ici fin 2027, avec un premier site dÃ©jÃ opÃ©rationnel en France dans l’Aube, prÃ¨s dâ€™un parc Ã©olien et Ã cÃ´tÃ© dâ€™un point de livraison Ã©lectrique. Dâ€™ici la fin de 2030, 1 000 Policlouds, reprÃ©sentant plus de 250 000 GPUs devraient Ãªtre opÃ©rationnels (tous ne seront pas de CGE mais nous espÃ©rons une part significative de ce volume)

Â« Ce que l’on confie Ã un cloud Ã©tranger, ce sont ses donnÃ©es, donc sa propriÃ©tÃ© intellectuelle Â»

Au-delÃ du volume, il y a le sens. Aujourd’hui, la plupart des entreprises confient par dÃ©faut leurs donnÃ©es aux grands fournisseurs amÃ©ricains, sans toujours mesurer ce qu’elles cÃ¨dent. ÃŠtre souverain, cela signifie que les donnÃ©es au repos, en circulation et en cours de traitement â€“ vous appartiennent exclusivement. Or il faut le rappeler : lors d’une audition au SÃ©nat, un dirigeant de Microsoft a confirmÃ© que les donnÃ©es hÃ©bergÃ©es chez lui restent soumises au Cloud Act amÃ©ricain, y compris pour une entreprise franÃ§aise. La dÃ©pendance numÃ©rique n’est pas une fatalitÃ©, c’est un choix. Chez CloudGrid Energy, nous voulons offrir l’alternative : une infrastructure implantÃ©e localement, sur le sol europÃ©en, oÃ¹ la donnÃ©e reste maÃ®trisÃ©e.

PSÂ : Toujours en synergie avec les Ã©nergies renouvelablesÂ ?

ERÂ : Outre mon implication au sein de CloudGrid Energy, je poursuis Ã©galement une activitÃ© plus ciblÃ©e chez Envinergy, dont l’expertise et les valeurs restent profondÃ©ment connectÃ©es Ã cette aventure. Vous savez, les Ã©nergies renouvelables demeurent au cÅ“ur de tout ce que nous construisons chez CloudGrid Energy. Notre ambition est simple : dÃ©montrer qu’une infrastructure numÃ©rique europÃ©enne peut Ãªtre Ã la fois souveraine, dÃ©carbonÃ©e et compÃ©titive. Cela passe par les renouvelables.

PSÂ : Tel est le sens de votre accord de partenariat signÃ© avec UrbaSolar dÃ©but 2026Â ?

ERÂ : Nous nous dÃ©ployons lÃ oÃ¹ il y a un rÃ©seau Ã©lectrique existant et des Enr Ã proximitÃ©. UrbaSolar dispose dâ€™un portefeuille Ã©norme dâ€™actifs renouvelables. Nous sommes en train dâ€™analyser avec eux quels sites seraient les plus pertinents pour accueillir un ou plusieurs mini data centers. Nous avons un accord dâ€™exclusivitÃ© avec UrbaSolar sur le couplage GPU/solaire pendant une pÃ©riode donnÃ©e. Sur ce coup, UrbaSolar a su flairer le bon coup dâ€™avance sur le sujet.Â Â Nous allons par ailleurs signer un accord de ce type avec un dÃ©veloppeur italien. Nous regardons aussi du cÃ´tÃ© de lâ€™Ã©olien et de lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©.

Â«Â IA et renouvelables, câ€™est tout Ã fait dans lâ€™ADN de CloudGrid EnergyÂ»

PSÂ : Les propriÃ©taires dâ€™actifs renouvelables sâ€™y retrouvent-ils sur un plan financierÂ ?

ERÂ : Quand on voit les tarifs qui sâ€™appliquent pour remporter les AO CRE ou encore les prix de marchÃ©, notre offre prÃ©sente une alternative attractive pour les propriÃ©taires dâ€™actifs EnR. Certains viennent frapper Ã nos portes. Des acteurs qui lancent des projets de repowering et qui sortent du tarif dâ€™achat sont intÃ©ressÃ©s par notre modÃ¨le. Jâ€™ai lâ€™exemple dâ€™un site de renouvelables couplÃ© Ã des bornes IRVE pour poids-lourds qui accuse une sous-consommation importante. Les responsables sont venus frapper Ã notre porte pour installer un container. Les demandes ne manquent pas. Ce qui rend cette offre possible, câ€™est notre modÃ¨le de consommationÂ : en autoconsommation ou via un PPA sur site, nous Ã©vitons tout ou partie du TURPE et, selon le montage, lâ€™accise, soit une Ã©conomie de lâ€™ordre de 24 Ã 36Â euros par MWh que nous pouvons rÃ©injecter dans le prix dâ€™achat. Le producteur sÃ©curise ainsi un dÃ©bouchÃ© sur 10, 15 voire 20Â ans, Ã un prix supÃ©rieur au spot, alors que les pÃ©riodes de prix nÃ©gatifs se multiplient au printemps et en Ã©tÃ©. Câ€™est du gagnant-gagnantÂ : nous allÃ©geons notre facture Ã©nergÃ©tique, il verrouille un revenu rÃ©current et prÃ©visible.

PSÂ : En quoi votre modÃ¨le se distingue-t-il dâ€™une solution de stockage classiqueÂ ?

ERÂ : La grande diffÃ©rence tient au modÃ¨le Ã©conomique. Une batterie est le plus souvent portÃ©e par la sociÃ©tÃ© de projetÂ : câ€™est un CAPEX supplÃ©mentaire qui pÃ¨se sur la rentabilitÃ© de la centrale. Nous, nous restons propriÃ©taires de nos conteneurs et nous en portons lâ€™investissement. Le producteur nâ€™immobilise aucun capitalÂ : nous signons simplement un bail de long terme, de type emphytÃ©otique, et ses coÃ»ts se limitent au raccordement et Ã lâ€™exploitation. Câ€™est une solution beaucoup plus lÃ©gÃ¨re, adaptÃ©e aux actifs dont la rentabilitÃ© ne permet pas dâ€™ajouter un stockage. Et comme nous consommons sur place, sur un point de livraison dÃ©jÃ dimensionnÃ©, nous ne perturbons pas le rÃ©seauÂ : loin de remettre en cause le travail de RTE et dâ€™Enedis, nous nous appuyons sur lâ€™existant. Au final, câ€™est un revenu complÃ©mentaire qui peut prolonger la vie dâ€™un parc de 5, 10, 15, voire 20Â ans.

PSÂ : Dans une tribune publiÃ©e le 10 juin 2026 dansÂ Les Echos, AndrÃ© Joffre, prÃ©sident de Tecsol, Daniel Bour, prÃ©sident dâ€™Enerplan, Jules Nyssen, prÃ©sident du Syndicat des Ã©nergies renouvelables, et Anne-Catherine de Tourtier, prÃ©sidente de France Renouvelables, alertent sur un enjeu encore trop peu prÃ©sent dans le dÃ©bat public : lâ€™intelligence artificielle aura besoin de quantitÃ©s considÃ©rables dâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone. Vous Ãªtes dans le game avec un temps dâ€™avanceÂ ?

ERÂ : IA et renouvelables, câ€™est tout Ã fait dans lâ€™ADN de CloudGrid Energy. Nous en avons fait un dogme. Nous nous sommes dâ€™ailleurs fixÃ© un objectif. Les Ã©lectrons verts locaux doivent dans tous les cas dÃ©passer le seuil de 50% de la consommation, le reste Ã©tant assurÃ© par des Ã©lectrons sous garantie dâ€™origine. Câ€™est notre clÃ© RSE, notre rÃ¨gle incontournable. Nous sommes convaincus des synergies entre dÃ©veloppement du nÃ©o cloud et EnR. De toutes faÃ§ons, la souverainetÃ© numÃ©rique nâ€™aura de sens que coupler Ã une souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique Ã base de renouvelables. Une question de rÃ©silience !

PSÂ : Pourquoi 50Â % et non 100Â % d’Ã©lectrons verts locauxÂ ?

ERÂ : Parce que nous voulons un engagement solide et tenable dans la durÃ©e. Notre force, c’est de consommer l’Ã©nergie renouvelable lÃ oÃ¹ elle est produite, au plus prÃ¨s du parc. Mais la production solaire ou Ã©olienne varie naturellement au fil de la journÃ©e, et nos machines, elles, tournent en continu. Le seuil de 50Â % garantit donc que la moitiÃ© au minimum de notre consommation provient d’Ã©lectrons verts produits sur placeÂ â€“ souvent bien davantage lorsque le parc produit Ã plein. Et surtout, le complÃ©ment est dans tous les cas couvert par des Ã©lectrons sous garantie d’origineÂ : l’intÃ©gralitÃ© de l’Ã©nergie que nous consommons est donc renouvelable, du premier au dernier kilowattheure.