Ensoleillons des vies, rÃ©chauffons les cÅ“urs ! par Sol Solidaire

Permettre aux habitants des logements sociaux de réduire leur facture d’électricité grâce à l’énergie solaire, telle est le pari de l’association Sol Solidaire. Présentation du projet !

Conjuguer progrès social et environnemental. C’est le pari de l’Association Sol Solidaire qui lance sa 1ère campagne de crowdfunding, avec le soutien de l’actrice Amelle Chahbi et de l’acteur/réalisateur Jean-Pascal Zadi. Le projet : permettre aux habitants de logements sociaux de réduire leur facture d’électricité grâce à l’énergie solaire.

Origine du projet

« Aujourd’hui, près de 7 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique », s’alarment les membres fondateurs de l’association (l’Ademe, le Groupe BPCE, De Gaulle Fleurance & Associés, Enerplan, Tecsol et l’Union sociale pour l’Habitat). « Et demain, avec la crise sanitaire et sociale, la situation pourrait encore se dégrader ». Avec cette 1ère campagne de crowdfunding, Sol Solidaire ambitionne de récolter 50 000 euros, le montant nécessaire à l’équipement d’un immeuble de 100 logements. « Notre objectif est que, dès l’hiver prochain, une centaine de familles puissent bénéficier de cette initiative», expliquent-ils. Le moindre petit geste contribuera ainsi à une vaste opération destinée à équiper une dizaine d’immeubles au total en 2021.

A quoi servira l’argent collecté ?

Les fonds récoltés par l’association Sol Solidaire ont vocation à prendre en charge en partie l’installation des panneaux photovoltaïques et leur exploitation. L’énergie solaire ainsi produite sera ensuite distribuée directement et gratuitement aux habitants des logements sociaux équipés. Un don à Sol Solidaire a un impact direct et concret. Le montant nécessaire à l’équipement solaire d’un foyer avec deux enfants s’élève à 500 euros. Le montant nécessaire pour équiper un HLM de 100 logements se monte quant à lui à 50 000 euros.

Economie pour une famille bénéficiaire : environ 200 euros par an pendant 30 ans (soit 6 000 euros).

Encadré

L’équipe de Sol Solidaire

Association loi 1901, Sol Solidaire mobilise des dons pour diminuer la facture énergétique des bénéficiaires d’un logement social grâce à l’énergie solaire. SOL SOLIDAIRE a pour membres fondateurs l’ADEME, le Groupe BPCE, la société d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés, le syndicat professionnel Enerplan, le bureau d’études Tecsol et l’Union Sociale pour l’Habitat.

www.helloasso.com/associations/sol-solidaire/collectes/reduire-la-precarite-energetique-grace-au-solaire