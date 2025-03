PV : les FranÃ§ais rÃ©aliseraient jusquâ€™Ã  47 % dâ€™Ã©conomies par an sur leur facture dâ€™Ã©nergie grÃ¢ce aux batteries de stockage

Otovo dévoile les chiffres clés sur comment le stockage par batterie améliore significativement le retour sur investissement et l’autoconsommation des installations photovoltaïques en France.

Le gouvernement vient d’annoncer la diminution des aides publiques à l’installation de panneaux photovoltaïque et la division par trois du prix de rachat de l’électricité. Otovo, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’énergie solaire, révèle l’impact positif des batteries de stockage à une installation photovoltaïque, et les économies supplémentaires réalisables par les Français. Le prix moyen actuel de l’électricité en France est de 0,2146 €/kWh, tandis que le prix de rachat de l’énergie nouvellement communiqué est de 0,04 €/kWh. Cet écart de prix montre l’importance de maximiser l’autoconsommation grâce au stockage par batterie. Un équipement essentiel pour réduire les coûts énergétiques et accélérer le retour sur investissement. Avec cette baisse, investir dans une batterie devient encore plus important pour consommer un maximum d’énergie solaire et limiter sa dépendance au réseau.

L’adoption des batteries solaires progresse, les coûts diminuent

L’un des principaux facteurs expliquant ces économies croissantes est l’augmentation de l’adoption du stockage par batterie. Selon les données d’Otovo, basées sur plus de 30 000 installations solaires à travers l’Europe, la part des clients optant pour une batterie est passée de 2 % en mai 2021 à plus de 71 % fin 2024. Cette tendance illustre un virage important vers l’indépendance et l’autosuffisance énergétique des foyers. Simultanément, le prix moyen des batteries a diminué, ce qui a rendu le stockage solaire plus abordable. En effet, une batterie de capacité de 5 kWh, qui se vendait environ 3 045 € en novembre 2021, ne coûtait plus que 2 195 € en décembre 2024, soit une diminution de 28 %. Cette réduction des coûts, combinée à la hausse des prix de l’énergie, incite de plus en plus de propriétaires à intégrer des batteries à leurs installations solaires.

Comment les propriétaires français économisent plus grâce aux batteries solaires

Le secret de ces économies réside dans l’optimisation de l’autoconsommation : c’est-à-dire l’utilisation directe de l’énergie solaire produite par le foyer. Les batteries permettent de stocker l’excédent d’énergie généré en journée pour une utilisation en soirée ou lors de journée où la production est moins importante. Cela réduit la dépendance au réseau et diminue considérablement les factures d’électricité. Une analyse approfondie comparant les installations solaires avec et sans batterie met en évidence les différences en termes de rentabilité. Les foyers français intégrant une batterie à leur système solaire maximisent leur utilisation de l’énergie produite, augmentant ainsi leurs économies financières jusqu’à 47% par an. L’analyse d’Otovo, basée sur des scénarios réels, illustre précisément les avantages du stockage par batterie. Bien que l’ajout d’une batterie à une installation solaire entraîne un investissement initial plus élevé, cette dépense est rapidement amortie grâce à une plus grande indépendance énergétique et des économies accrues sur le long terme.

« Les batteries offrent un meilleur contrôle de la consommation électrique »

Un foyer français moyen équipé de panneaux solaires de 3 kWc produit environ 4 794 kWh/an. Ceux qui disposent d’une batterie solaire consomment plus de 85 % de cette énergie, contre seulement 50 % pour les foyers sans batterie. Cette différence a un impact direct sur la dépendance au réseau et le coût de l’électricité. Les foyers équipés de batteries n’ont besoin que de 925 kWh/an en moyenne provenant du réseau, tandis que ceux sans batterie doivent acheter environ 2 603 kWh/an. Par ailleurs, les foyers n’utilisant pas de batterie, réinjectent l’autre moitié de l’énergie solaire produite non utilisée dans le réseau à un tarif de rachat inférieur au coût de l’électricité achetée. Un manque à gagner important pour les utilisateurs, puisque ceux disposant de batteries utilisent la majorité de l’énergie qu’ils produisent tout au long de la journée et ne réinjectent que 719 kWh dans le réseau, maximisant ainsi leurs économies et leur retour sur investissement. “Les batteries solaires améliorent l’indépendance énergétique, la résilience et réduisent l’empreinte carbone des Français, tout en leur permettant de réaliser des économies. En permettant aux foyers de stocker et d’utiliser leur propre énergie solaire à tout moment, les batteries offrent un meilleur contrôle de la consommation électrique, réduisant la dépendance au réseau tout en assurant une stabilité énergétique lors des périodes de forte demande. Avec la baisse continue des coûts des batteries, de plus en plus de propriétaires prennent conscience de la valeur du stockage énergétique comme élément clé de leur investissement solaire “ souligne Andreas Thorsheim, CEO et fondateur d’Otovo.