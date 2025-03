EDP dÃ©passe le cap des 15 GW de capacitÃ© contractualisÃ©e en PPA dans le monde

Plus de 20 % de ces contrats à long terme ont été signés pour alimenter des centres de données et faire ainsi face à l’augmentation de la demande en électricité. La diversité du portefeuille clients d’EDP renforce sa position de leader dans la contractualisation de PPAs, fournissant désormais plus de 41 TWh de production d’électricité renouvelable à des clients du monde entier.

EDP a atteint 15 GW de contrats à long terme (PPAs) signés avec certaines des plus grandes entreprises mondiales. Cette étape marque une étape importante dans la croissance de l’entreprise et son engagement envers les énergies renouvelables. Les PPAs mondiaux sont tirés par les secteurs de l’énergie, de la fourniture de biens et services, les data centers et la manufacture. Le volume énergétique de ces PPAs contractés avec des partenaires du monde entier représente près de 41,5 TWh d’électricité renouvelable issus des projets industriels d’EDP.

Un PPA de 44 MWc signé avec Amazon dans la préfecture de Fukushima, comme un symbole !

Rien qu’en 2024, EDP a signé des PPAs avec 15 clients, augmentant de 15 % la capacité sous contrat par rapport à 2023. Cette croissance souligne la qualité des actifs d’EDP dans la production d’énergie compétitive et bas-carbone, répondant ainsi à l’augmentation mondiale des besoins en électricité. EDP continue d’avoir un mix technologique diversifié, avec des actifs solaires et éoliens comme principaux contributeurs. Les accords pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) ont également joué un rôle important dans les PPAs signés par EDP en 2024. Certains des PPAs clés conclus l’année dernière par EDP incluent le PPA de 200 MWc avec Microsoft à Singapour lié à l’initiative nationale « SolarNova », le PPA de 44 MWc signé avec Amazon pour le plus grand projet solaire d’EDP au Japon à ce jour dans la préfecture de Fukushima -comme un symbole -, le PPA de 184 MWc conclu en Europe avec une grande entreprise technologique et l’accord sur 200 MW en Arizona avec le projet Salt River. Ces PPAs ont été signés dans les quatre régions où EDP opère—Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie-Pacifique—et concernent des clients de divers secteurs. Cependant, le besoin d’électricité croissant des grandes entreprises technologiques pour alimenter les centres de données a représenté 45 % des contrats signés par le groupe EDP en 2024.

« Ces accords renforcent notre visibilité des revenus à long terme »

À cet égard, EDP s’est établi comme un partenaire de confiance pour ces acteurs, sécurisant une capacité cumulative de 3,2 GW dans les PPAs pour les centres de données à l’échelle mondiale (22 % du total). Les grandes entreprises technologiques reconnaissent la position intégrée et le bilan d’EDP comme avantageux. Elles représentent par ailleurs une part significative des contrats en cours de négociation. « Sécuriser 15 GW de capacité contractée dans les PPAs est une étape majeure qui souligne la position d’EDP en tant que partenaire énergétique de confiance. Ces accords renforcent notre visibilité des revenus à long terme tout en jouant un rôle crucial dans l’accélération de la transition vers les énergies propres. Chez EDP, nous sommes fiers de mener ce changement, en soutenant nos partenaires dans la réalisation de leurs objectifs de durabilité, conduisant le monde vers un avenir plus vert », déclare Miguel Stilwell D’Andrade, PDG d’EDP.

Qui d’EDP en Europe ?

En tant que leader dans la sécurisation de contrats à long terme offrant visibilité et flexibilité aux clients à travers l’Europe, EDP a signé des accords couvrant 2,2 GW de capacité dans la région. Avec plus de deux décennies d’expérience dans la construction d’un portefeuille solide d’actifs solaires, éoliens et de stockage à grande échelle dans chaque pays où nous opérons, EDP est devenu un partenaire de confiance pour les entreprises engagées dans des plans de fourniture en énergie 100 % bas-carbone. En Europe, EDP a sécurisé des PPAs pour un portefeuille solaire et éolien de 176 MWc avec une grande entreprise technologique—le premier PPA multi géographique pour le groupe en Europe—en Italie, en Allemagne et en France. De plus, EDP a signé des PPAs avec Google pour un portefeuille solaire de 50 MWc aux Pays-Bas, avec une autre grande entreprise technologique pour un portefeuille de projets éoliens et solaires de 218 MW en Espagne, et avec Bloomberg pour un projet solaire de 7 MWc en Espagne connecté à un parc éolien. Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses entreprises qui font confiance à EDP en tant que fournisseur en énergie propre.