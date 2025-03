Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc mise sur lâ€™Ã©nergie solaire avec CVE

Sur une surface totale de 9 300 m², soit l’équivalent de 525 places de parking, 1,9 MWc d’ombrières photovoltaïques seront installées au Centre Hospitalier de Saint-Brieuc. Une installation d’envergure pour plus d’autonomie énergétique !

La future installation solaire, qui permettra au Centre Hospitalier de couvrir 15% de la consommation annuelle du site en électricité verte locale et durable, illustre la viabilité des solutions d’autoconsommation pour les infrastructures de santé. Sa mise en service est prévue au début 2027.

De quoi couvrir 15% de la consommation annuelle de l’hôpital

En plus d’affirmer la position écoresponsable de l’Hôpital de Saint-Brieuc, ce dispositif permettra la production d’énergie renouvelable pour une utilisation directe. « L’installation de panneaux photovoltaïques représentera une économie attendue d’électricité moyenne annuelle de 1 838 800 kWh, correspondant en moyenne à 15% de la consommation annuelle de l’hôpital, soit en comparaison la consommation électrique de 450 ménages français chaque année. Ainsi, cet investissement illustre parfaitement l’engagement de l’Hôpital de Saint-Brieuc en matière de développement durable » confie Ariane Benard, directrice du Centre Hospitalier. Plusieurs étapes composent ce chantier : creusage des pieux, pose du système de récupération des eaux pluviales, montage de la structure porteuse, pose des modules photovoltaïques, finition et remise en état. Ainsi, le parking sera décomposé en 5 zones de chantier (plan) pour l’installation de ces panneaux dont les travaux se termineront début 2027.

Des défis techniques à relever

L’intégration d’un système photovoltaïque en milieu hospitalier impose des exigences strictes : garantir une alimentation stable et sécurisée pour les équipements médicaux sensibles. CVE, accompagné de ses partenaires Cegelec

Armor Tertiaire (agence Plérin) et Opryme, assure un raccordement fiable et sécurisé mais également veille au respect des délais des travaux en plusieurs phases, sans perturber l’accès au parking. “Nous nous réjouissons du développement de cette première concession publique avec le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc qui illustre notre modèle de production d’une énergie verte, locale et commercialisée en circuit court via des modèles d’achat direct. Ce projet illustre notre engagement à fournir une énergie verte et locale, adaptée aux besoins spécifiques des hôpitaux.” » déclare Sylvain Legrand, Directeur général CVE Solar France.

Une dynamique régionale forte en faveur du solaire

Ce projet s’inscrit dans une démarche de collaboration territoriale, avec la participation de la Société d’Economie Mixte (SEM) Energies 22, en tant que co-investisseur. Cette synergie entre acteurs publics et privés illustre l’engagement collectif en faveur de la transition énergétique dans les Côtes d’Armor. « Ce partenariat entre l’hôpital de Saint-Brieuc, CVE et la SEM Énergies 22 montre bien l’intérêt de fédérer les énergies pour que chacun à son niveau contribue à la sécurisation énergétique des territoires », explique Dominique Ramard, président de la SEM Énergies 22. Avec ce projet, CVE assoit encore plus sa présence dans le paysage énergétique breton, contribuant à l’engagement de la Région Bretagne dans le déploiement massif de l’énergie renouvelable, avec un objectif régional de multiplier par 7 la production à l’horizon 2040. En Bretagne, CVE compte deux parcs solaires : un en exploitation à Loudéac (5 MWc) (déjà en collaboration avec la SEM Énergies 22) et un autre en construction (Laniscat – 6,11 MWc) dont la mise en service est prévue à l’automne 2025.