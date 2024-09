3 octobre 2024 : la Banque Populaire du Sud organise sa 2eme Ã©dition de la Â« JournÃ©e Emeraude Â», journÃ©e des transitions

« Journée Emeraude », ensemble, plus forts ! Derrière cet étendard, une volonté affichée de réveiller la conscience écologique de chacun d’entre nous. La Banque Populaire du Sud prend donc les devants pour mobiliser collectivement sur les défis de l’urgence climatique. Elle organise ainsi une journée de sensibilisation le jeudi 3 octobre sur l’ensemble de son territoire. Cette journée est dédiée à sensibiliser et financer des projets locaux de transition énergétique et environnementale, visant à réduire l’empreinte des infrastructures énergivores grâce aux énergies renouvelables et à la rénovation énergétique.

Pour les professionnels, agriculteurs, viticulteurs et entreprises, 14 ateliers pour échanger sur le thème de l’eau, de la rénovation énergétique, du bilan carbone, du photovoltaïque. Pour les particuliers, ces échanges seront réalisés lors des 11 webinaires dédiés au sujet de l’autoconsommation. Une mobilisation qui passera aussi par la formation des collaborateurs de la Banque Populaire du Sud en déployant auprès des équipes le jeu « La Fresque du Climat », un atelier interactif collaboratif et ludique pour mieux comprendre les enjeux climatiques et identifier des actions concrètes. Cette activité permet aux participants de saisir l’impact des activités très énergivores et d’envisager des solutions pour un avenir plus durable. Des initiations à la conduite de véhicules électriques sont également au programme.

La « Journée Emeraude » fait partie de l’accélération amorcée par la Banque pour être le banquier des transitions. Considérant que son rôle sociétal est d’accompagner, de faciliter et d’amplifier les transitions pour chacun, la Banque Populaire du Sud a innové avec le modèle de Banque de la Transition Energétique qui joue un rôle clé dans la transition vers une économie plus verte. Un label profondément ancré dans ses valeurs régionales et coopératives. La Banque Populaire du Sud continue ainsi de renforcer son soutien à la transition énergétique, tout en impliquant activement ses clients et partenaires.

www.banquepopulaire.fr/sud/la-banque-populaire-du-sud-journee-emeraude-et-transition-energetique/