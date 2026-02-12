PPE 3 : Ã€ lâ€™UniversitÃ© de lâ€™Ã‰nergie de Demain, 300 dirigeants confrontent les annonces du Premier ministre aux attentes du terrain

Alors que le Premier ministre SÃ©bastien Lecornu a annoncÃ© jeudi 12 fÃ©vrier depuis le Jura les grandes orientations de la troisiÃ¨me programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie, plus de 300 chefs dâ€™entreprises du secteur sont rÃ©unis ce jour Ã Paris Ã lâ€™occasion de lâ€™UniversitÃ© de lâ€™Energie de Demain pour rÃ©agir et dÃ©battre de ces annonces, qui constituent un moment charniÃ¨re pour la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique franÃ§aise.

Les premiÃ¨res rÃ©actions recueillies Ã lâ€™UniversitÃ© de lâ€™Ã‰nergie de Demain auprÃ¨s de plusieurs dirigeants du secteur, Ã la suite de ces annonces.

Pascal Demurger, Co-prÃ©sident dâ€™Impact FranceÂ : Â« Si nous voulons renforcer notre souverainetÃ© comme notre compÃ©titivitÃ©, nous avons besoin d’une trajectoire claire et ambitieuse de dÃ©carbonation Ã©nergÃ©tique. La publication tant attendue d’une Programmation pluriannuelle de l’Ã©nergie est donc une bonne nouvelle industrielle, Ã©conomique, gÃ©opolitique et climatique pour la France. Elle confirme la volontÃ© de rÃ©duire nos dÃ©pendances aux fossiles, de nous appuyer sur toutes les Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es et d’Ã©lectrifier nos usages. AprÃ¨s les incertitudes, revirements et menaces de moratoire qui ont fragilisÃ© le secteur, nous avons enfin une visibilitÃ© minimale pour avancer. Restons toutefois vigilants : les dÃ©bats politiques restent virulents et d’autres revirements sont encore possibles. Impact France restera mobilisÃ©e pour que le cap soit maintenu Â».

Jean-Charles Colas-Roy, PrÃ©sident de CoÃ©nove : Â« Il faut saluer cette publication de la PPE3, mÃªme si lâ€™on peut regretter le retard pris et lâ€™absence de passage devant le Parlement. Cette PPE Ã©tait trÃ¨s attendue car elle donne de la visibilitÃ© Ã de nombreuses filiÃ¨res de production dâ€™Ã©nergie renouvelable. Soyons vigilants Ã ne pas parler que dâ€™Ã©lectrification, en nÃ©gligeant les autres vecteurs Ã©nergÃ©tiques dÃ©carbonÃ©s et les politiques de rÃ©duction de la demande. Il faut avant tout faire rimer programmation avec maÃ®trise des consommations, diversification, hybridation et interconnexions. Â»

AurÃ©lien de Meaux, PrÃ©sident et co-Fondateur dâ€™Electra : Â« La PPE envoie un signal clair : la France fait le choix de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Câ€™est une avancÃ©e structurante. Mais la prochaine bataille est celle des usages. AccÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification, notamment dans la mobilitÃ©, câ€™est transformer notre production en pouvoir dâ€™achat et en souverainetÃ© concrÃ¨te. Â»

Sylvain Le Falher, CEO et co-Fondateur de Hello WattÂ : Â« L’enjeu central de notre politique Ã©nergÃ©tique est de substituer, au plus vite, lâ€™Ã©lectricitÃ© aux Ã©nergies fossiles importÃ©es. DÃ©ployer les vÃ©hicules Ã©lectriques, les pompes Ã chaleur et le solaire nâ€™est pas quâ€™un impÃ©ratif Ã©cologique : câ€™est un levier majeur pour le pouvoir dâ€™achat, l’emploi local et notre souverainetÃ© nationale. Agissons dÃ¨s maintenant. Â»

Christian Montoya, Directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Ekwateur : Â« Enfin un cap, lucide face au contexte international, pour accÃ©lÃ©rer notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Nous saluons les objectifs ambitieux de rÃ©duction de notre dÃ©pendance aux fossiles et de dÃ©veloppement de chaleur renouvelable. Sur lâ€™Ã©lectrification, le dÃ©fi est dâ€™articuler la demande avec l’offre. LibÃ©rer lâ€™innovation en matiÃ¨re de flexibilitÃ©, de maÃ®trise de la demande et dâ€™Ã©volution des usages doit dÃ©sormais devenir une prioritÃ© structurante. Cette ambition exige un cadre stable et prÃ©visible, pour permettre aux acteurs du marchÃ© dâ€™assumer pleinement leur rÃ´le. Â»

Albert Codinach, PrÃ©sident dâ€™elmy : Â« Le cap donnÃ© et l’ambition de dÃ©carbonation portÃ©e par la France sont des points importants Ã saluer. Au-delÃ des clivages EnR vs nuclÃ©aire, l’enjeu majeur est l’Ã©lectrification des usages. Sans y mettre les moyens, nous ne sortirons pas de notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles. C’est un enjeu systÃ©mique qui concerne tous les leviers : moyens de production, flexibilitÃ©, rÃ©seau et consommation. Nous tous, acteurs de l’Ã©nergie, politiques publiques et territoires, devons nous mobiliser pour relever ce dÃ©fi technique et accompagner les consommateurs dans cette trajectoire. Si l’Ã©lectrification se fait dans le bon sens, alors les EnR seront lÃ pour l’accompagner dans la durÃ©e, Ã moindre coÃ»t pour la collectivitÃ©. Mais pas sans stabilitÃ©. Il est essentiel d’avoir un cadre politique, rÃ©glementaire et fiscal stable pour que les projets puissent Ã©merger. Â»