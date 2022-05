Publication du Guide de lâ€™ADEME : France AgrivoltaÃ¯sme salue un texte rÃ©fÃ©rence pour lâ€™agrivoltaÃ¯sme

A la suite de la publication du Guide tant attendu de qualification des projets sur terrains agricoles et d’agrivoltaïsme de l’ADEME, France Agrivoltaïsme salue ce travail collectif de clarification, en cohérence avec la vision et les travaux qu’elle porte.

Agrivoltaïsme se réjouit de la définition de l’ADEME qui clarifie la notion d’agrivoltaïsme en en précisant le sens. L’ADEME distingue en effet trois catégories : « Installations agrivoltaïques », « Couplages d’intérêt pour l’agriculture » et « autres couplages », dissociant ainsi clairement les installations ayant une vocation agricole de celles visant une cohabitation entre production agricole et production d’énergie, l’une comme l’autre répondant à des enjeux distincts.

Une distinction claire entre service et cohabitation France

L’ADEME retient qu’un projet peut être qualifié d’agrivoltaïque lorsque ses modules photovoltaïques (…) influencent [la production agricole] en lui apportant directement (sans intermédiaire) un des services ci-dessous et ce, sans induire ni dégradation importante de la production agricole (qualitative et quantitative) ni diminution des revenus issus de la production agricole. – Service d’adaptation au changement climatique – Service d’accès à une protection contre les aléas – Service d’amélioration du bien-être animal – Service agronomique précis pour les besoins des cultures (limitation du stress abiotique, etc.) (…) Cette définition est cohérente avec : – la définition retenue par France Agrivoltaïsme, qui définit l’agrivoltaïsme comme l’ensemble des techniques de protection et de régulation agro-climatique d’activités agricoles, qui produisent à titre secondaire de l’électricité photovoltaïque. – la « Classe A » du label AFNOR sur Culture, que France agrivoltaïsme soutient. Cette classe A caractérise les projets qui améliorent durablement la performance agricole de la parcelle et de l’exploitation. France Agrivoltaïsme participe aux travaux d’extension de ce label à l’élevage.

Des questions soulevées par l’ADEME en phase avec les travaux actuels de France Agrivoltaïsme

Au-delà de la définition, le rapport pointe une liste de 7 critères d’attention sur les risques potentiels et les externalités positives, pour évaluer correctement les projets et leurs impacts sociaux, économiques, environnementaux, paysagers, territoriaux. Ces critères sont très largement traités dans le label AFNOR, et d’autres enjeux sociaux et environnementaux font l’objet de travaux au sein de notre commission RSE. On notera enfin les recommandations de capitaliser sur les retours expériences et enrichir de façon continue les connaissances, notamment à travers la création d’un observatoire de l’agrivoltaïsme, proposition à laquelle France Agrivoltaïsme souscrit totalement. « Ce document de référence et les déclarations du Président de la République, à Belfort et lors du débat de l’entre-deux tours, marquent un véritable tournant pour la filière agrivoltaïque. Nous nous réjouissons de la définition arrêtée par l’ADEME. Ses exigences envers le projet agricole sont celles que nous défendons depuis la création de France Agrivoltaïsme. Cette définition fait aussi écho à la position commune de l’APCA/Jeunes Agriculteurs/ FNSEA, ou encore au Label Agrivoltaïque sur Culture de AFNOR Certification. Cette étude doit maintenant servir de référence pour construire un cadre réglementaire et normatif avec deux objectifs : simplifier les procédures tout en garantissant un cadre véritablement protecteur pour l’agriculture et les agriculteurs. Parallèlement, il faudra donner une vraie ambition de développement de cette filière, appelée selon nous à se développer fortement pour répondre aux formidables enjeux auxquels le monde agricole doit faire face, comme à l’enjeu d’une transition énergétique rapide. C’est ce à quoi France Agrivoltaïsme travaille : construire une filière durable, gagnant-gagnant et répondant aux enjeux agricoles et énergétiques de notre pays. Antoine NOGIER, Président de France Agrivoltaïsme Guide de l’ADEME Voir le Guide de qualification des projets sur terrains agricoles et d’agrivoltaïsme de l’ADEME

librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4992-caracteriser-les-projets-photovoltaiques-sur-terrains-agricoles-et-l-agrivoltaisme.html