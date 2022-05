ekWateur s’engage à acheter le surplus de l’opération d’autoconsommation collective de la ville de Bousbecque

ekWateur, 1er fournisseur alternatif d’énergies renouvelables, achètera le surplus de l’opération d’autoconsommation collective de la ville de Bousbecque, dans les Hauts de France. L’énergie produite par la centrale photovoltaïque installée sur l’école Thomas Pesquet sera d’abord distribuée pour sa propre consommation, celle de la mairie ou encore de l’école La Fontaine. L’énergie non-consommée sera quant à elle achetée par ekWateur.



La ville de Bousbecque se lance dans l’autoconsommation collective avec sa centrale photovoltaïque présente sur le toit de l’école Thomas Pesquet. Grâce à cette opération, des bâtiments publics comme la mairie ou l’école La Fontaine pourront utiliser l’énergie produite. C’est une bonne nouvelle pour la transition écologique mais aussi, pour les usagers qui vont pouvoir profiter positivement de l’exploitation d’une ressource naturelle commune : le soleil.

ekWateur soutient cette initiative

Si l’énergie produite viendra alimenter les bâtiments publics, le surplus de production sera repris par ekWateur. Ainsi, le fournisseur d’énergies renouvelables s’engage à acheter pendant 20 ans et à un prix déjà déterminé, les quantités d’énergies produites et non-utilisées. En soutenant une opération promouvant les énergies renouvelables et la décentralisation de l’énergie, ekWateur accompagne toujours plus les collectivités locales dans la transition énergétique.“Si depuis plusieurs années déjà, une dynamique très positive est engagée pour la transition énergétique, elle connaît actuellement une très forte accélération. Nous recevons de plus en plus de sollicitations de porteurs de projets, qu’ils soient privés ou publics pour enclencher des opérations d’autoconsommation collective.” déclare Julien Tchernia, Président et cofondateur d’ekWateur.

« Les collectivités ont un rôle clef à jouer dans la transition énergétique »

En effet ce contrat s’ajoute à ceux déjà signés avec des villes comme celle d’Haubourdin ou de Trezioux.“Chez ekWateur, nous pensons que les collectivités ont un rôle clef à jouer dans la transition énergétique. A la fois plus proches des habitants et des territoires, elles possèdent toutes les connaissances pour les accompagner. Notre rôle en tant que fournisseur est de les soutenir dans cette démarche” conclut Julien Tchernia.