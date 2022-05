CNR, la LPO, le MNHN et lâ€™OFB partenaires dâ€™une Ã©tude de recherche sur lâ€™activitÃ© des chauves-souris au sein des parcs PV

Lundi 9 mai 2022, Didier Lhuillier, Directeur général de CNR, Louis Granier, Président de la délégation territoriale de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Drôme-Ardèche et Sébastien Teyssier, Directeur Général de la LPO Auvergne Rhône-Alpes, ont signé une convention de partenariat en Recherche et Développement pour réaliser une étude scientifique sur le comportement des chauves-souris aux alentours et au sein de parcs photovoltaïques de CNR en vallée du Rhône. Pour le mieux vivre des pipistrelles !

Menée sur 2 ans (2022-2023) par la LPO Drôme-Ardèche, avec le soutien de CNR, de l’OFB et du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), cette étude permettra d’améliorer les connaissances scientifiques pour une meilleure prise en compte des enjeux de transition énergétique et de protection de la biodiversité.

Un projet co-construit pour concilier le développement ambitieux des énergies renouvelables avec la reconquête de la biodiversité

La filière de production d’énergie solaire connait un fort développement en France, notamment depuis 2010. Les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’Energie (PPE), constituent un élément essentiel de la transition énergétique et des ambitions fortes de développement photovoltaïques. Sensibles à l’intégration des parcs photovoltaïques dans l’environnement, et à l’amélioration des connaissances, CNR et la LPO, avec l’aide du MNHN et de l’OFB, se mobilisent autour d’un projet de recherche commun, afin de consolider l’approche scientifique en vallée du Rhône autour des parcs solaires de CNR. Les chauvessouris font l’objet de cette recherche afin d’améliorer la connaissance des incidences des parcs photovoltaïques sur l’activité des chiroptères en s’appuyant sur une étude scientifique ambitieuse dotée d’un protocole spécifique. Elle vise notamment à répondre aux questionnements suivants :

✓ Quelles espèces de chauves-souris fréquentent un parc photovoltaïque par rapport à des sites témoins (qualitativement et quantitativement) ?

✓ Comment les chauves-souris utilisent-elles l’aménagement ?

S’appuyant sur les résultats obtenus, l’étude fournira des recommandations sur la localisation et les caractéristiques techniques des parcs (hauteur des panneaux, espacement inter-rangs, panneaux fixes ou trackers…) qui seront les plus favorables aux chauves-souris. Cette étude, financée à 50 % par CNR et à 50 % par l’OFB, sera portée par la LPO Drôme-Ardèche avec un encadrement scientifique du MNHN. Le protocole de l’étude, les résultats et publications qui en découleront feront référence au niveau national auprès des maîtres d’ouvrages et des bureaux d’études dans la conception et la catégorisation des incidences du photovoltaïque sur les chauves-souris.

Encadré

Les étapes du projet

• Juin 2022 : définition du protocole scientifique et du plan d’échantillonnage ;

• Du 2e au 3e trimestre 2022 : réalisation des inventaires de terrain (sur des critères qualitatifs, quantitatifs et d’analyse paysagère) ;

• Du 4e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023 : analyse scientifique des résultats de terrain ;

• Fin 2023 : rapport final de l’étude R&D et soumission d’articles scientifiques. Le comité de suivi (COSUI) est composé des partenaires de l’étude ainsi que d’une chargée de mission, recrutée à cette occasion et accueillie par la LPO Drôme-Ardèche pour réaliser, suivre et animer l’étude.