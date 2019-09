Publication du cahier des charges des deux nouvelles pÃ©riodes pour l’AO Centrales au sol

La CRE a publié jeudi 5 septembre le nouveau cahier des charges pour les périodes 7 et 8 de l’appel d’offre CRE4 pour les Centrales au sol. Ce nouveau cahier des charges confirme les deux nouvelles périodes de candidature annoncées lundi 2 septembre par la ministre Elisabeth Borne, l’une en février 2020 pour une puissance appelée de 850 MW et une seconde en juin 2020 pour 1 GW.

L’exégèse rapide réalisée par le syndicat des professionnels du solaire Enerplan pointe du doigt plusieurs modifications apportées au cahier des charges.Un nouveau paragraphe « Compétitivité des offres » a ainsi été ajouté et une pièce complémentaire à fournir afin d’assurer la sécurisation de l’approvisionnement des modules est désormais exigée (paragraphe 3.2.7). Les paragraphes 4.1 (« Formule de notation ») et 4.3 (« Notation de l’évaluation carbone simplifiée ») ont été modifiés en cohérence avec l’ajout des deux périodes de candidature. Le paragraphe 7.3.2 (« Facturation et paiement ») a aussi été amendé.

Voir le cahier des charges sur le site de la CRE…