Inauguration de la centrale solaire Â« nouvelle gÃ©nÃ©ration Â» de Giuncaggio (Corse) le 8 octobre prochain

Dotée d’un puissant système de stockage (7,5MWh) et d’une puissance de 5MWc, la centrale solaire de Giuncaggio (Haute-Corse) développée par la société « Corsica Sole » sera inaugurée le 8 octobre prochain. Cette centrale utilise un innovant dispositif de pilotage « intelligent » de l’énergie très perfectionné. Elle fait partie d’un programme de quatre centrales de mêmes technologies, qui constituent le plus ambitieux programme de ce type jamais réalisé en Corse (13MWc de puissance, 20MWh de stockage). Avec ce programme, le photovoltaïque associé au stockage piloté par des smartgrids change d’échelle. Et ouvre de nouvelles perspectives pour les énergies renouvelables en Zones non interconnectées (ZNI) et l’autonomie énergétique de la Corse alors que les discussions sur l’actualisation de son PPE viennent de s’engager. Plus de détails à venir sur ce site quant aux caractéristiques techniques de cette centrale nouvelle génération !