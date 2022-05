Publication dâ€™Observâ€™ER sur lâ€™Ã©nergie Citoyenne : Projets citoyens, l’Ã©nergie prÃ¨s de chez vous

Projets coopératifs, financement participatif, opérations en co-développement, projet à gouvernance partagée ou communautés d’énergie renouvelables, la nouvelle publication d’Observ’ER vous dit tout sur ce passionnant sujet… Au cours des dernières années une série de nouveaux termes est venue fleurir le vocabulaire relatif aux réalisations en matière d’énergie renouvelable. Si tous ne renvoient pas aux mêmes réalités ils traduisent cependant un même phénomène : l’implication grandissante des citoyens et des collectivités dans la production d’énergie. La transition énergétique n’est donc pas seulement une évolution des technologies de production ou des modes de consommation de l’énergie, c’est aussi une refonte des modèles de portage des projets.

S’il fallait retenir un vocable pour designer ce mouvement, celui de « Energie citoyenne » semble être le plus adapté. Il désigne des projets qui répondent à quatre principes : un ancrage local qui vise la création de circuits courts entre producteurs et consommateurs, une finalité non lucrative en faveur d’une éthique de l’économie sociale et solidaire, une gouvernance démocratique de type coopérative et un engagement réel pour la préservation de l’environnement.

Initié au début des années 1990 en France, le pays dénombre aujourd’hui plus de 500 projets citoyens qui reposent sur un écosystème de structures, d’entreprises ou de dispositifs qui accompagne leur développement. L’énergie citoyenne a également obtenue une reconnaissance politique avec notamment une ordonnance française de mars 2021 qui a introduite dans le droit national la notion de « communautés d’énergies renouvelables », consacrant ainsi l’originalité et la valeur ajoutée des modèles participatifs en tant que vecteur d’appropriation locale de la transition énergétique. Pour le futur, des jalons sont déjà placés comme l’annonce faite par la ministre de la Transition écologique de faire émerger 1 000 projets citoyens supplémentaires d’ici 2028.

