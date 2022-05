BMW Group ouvre un centre de compÃ©tences pour la fabrication de cellules de batteries cet automne

Le groupe BMW ouvrira son Cell Manufacturing Competence Center (CCMC) à l’automne. La procédure d’approbation du contrôle des immissions étant maintenant terminée, les conditions nécessaires sont en place pour la mise en service d’une production quasi standard de cellules de batterie lithium-ion au centre de compétences de Parsdorf, à l’extérieur de Munich. Pour une belle aventure industrielle !

Dans quelques mois, sur une zone d’environ 15 000 mètres carrés, le groupe BMW démontrera la faisabilité industrielle des futures générations de cellules de batterie hautes performances. La ligne pilote du centre de compétences permettra d’analyser et de bien comprendre les processus de création de valeur cellulaire. Cela permettra aux futurs fournisseurs de produire des cellules selon les propres spécifications du groupe BMW et d’optimiser ainsi davantage la production de cellules de batterie en termes de qualité, de rendement et de coûts. La société exclut actuellement la possibilité d’établir sa propre production de cellules de batterie à grande échelle. Markus Fallböhmer, responsable de Production Engines, E-Drives chez BMW Group : « Le Cell Manufacturing Competence Center de Parsdorf est la prochaine étape logique vers la pénétration de tous les aspects de la chaîne de valeur des cellules de batterie. Après la mise en place réussie du Battery Cell Competence Center (BCCC), nous nous concentrons désormais sur les processus de production. Nous validons la fabricabilité des cellules de batterie lithium-ion pour une production standard à grande échelle, en termes de qualité, d’efficacité et de coûts.

Début de production échelonné pour la ligne pilote à partir de l’automne 2022

L’investissement dans la phase initiale de développement du Cell Manufacturing Competence Center s’élève à environ 170 millions d’euros. Environ 80 employés travailleront sur le site de Parsdorf. Le ministère fédéral allemand de l’Économie et le ministère bavarois de l’Économie, du Développement régional et de l’Énergie soutiennent le projet dans le cadre du processus de financement européen IPCEI (Important Projects of Common European Interest). En raison des technologies complexes impliquées, la production des cellules de batterie sera mise en service par étapes, la production devant démarrer au CMCC à l’automne. Dans la phase initiale de la montée en puissance, les systèmes de production d’électrodes seront installés et rodés. Au cours de cette étape, les matières premières, telles que le graphite et les oxydes de nickel pour les électrodes de batterie, sont dosées et mélangées. Ceci est suivi par le revêtement des feuilles métalliques et la compression finale. Dans la deuxième phase, les systèmes pour l’assemblage et la formation ultérieurs des cellules seront installés. Dans cette étape, les électrodes sont traitées avec les autres sous-composants pour créer des cellules de batterie et sont formées et vérifiées pour leur qualité. L’ensemble du processus de montée en puissance prendra environ un an. Au cours de l’année suivante, la production de cellules de batterie quasi standard au centre de compétence passera à un fonctionnement normal.

Les opérations à Parsdorf reposeront donc sur l’électricité produite à partir de systèmes photovoltaïques

À Parsdorf, les travaux se concentreront également sur les processus de production innovants et les systèmes pouvant être utilisés dans la production standard. Le groupe BMW produira des échantillons de cellules de batterie sur ce site pour la prochaine génération de technologie de batterie à utiliser dans la Neue Klasse. La Neue Klasse représente un saut technologique majeur pour l’entreprise dans les systèmes d’entraînement électriques. L’objectif est d’augmenter significativement la densité d’énergie de la prochaine génération de cellules lithium-ion et, en même temps, de réduire les coûts d’utilisation des matériaux et de production. La SMCC y apportera une contribution importante. Les opérations à Parsdorf reposeront donc sur l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, notamment à partir de systèmes photovoltaïques installés sur le toit du bâtiment. Les places de parking dans le garage sont également équipées d’une infrastructure de recharge. Markus Fallböhmer, responsable de Production Engines, E-Drives chez BMW Group précise : « Le CMCC nous permettra de compléter notre savoir-faire tout au long de la chaîne de valeur, du développement des cellules de batterie à la production de modules et de composants du groupe motopropulseur, jusqu’à et y compris installation de batteries haute tension entièrement assemblées dans nos usines de véhicules. Comme le BCCC dans le domaine de la recherche sur les cellules, la production quasi standard à Parsdorf créera une autorité dans la production de cellules de batterie. Cela signifie que les experts de BMW Group pourront discuter d’égal à égal de sujets avec les fabricants de cellules et optimiser les processus et les technologies.

Vue complète de la chaîne de valeur des batteries

Le groupe BMW s’approvisionne en cellules de batterie auprès des principaux fabricants de cellules. La création de valeur restante, c’est-à-dire la préparation des cellules et la production de modules et de batteries haute tension, a lieu chez le constructeur automobile. Les composants du groupe motopropulseur électrique sont fabriqués sur plusieurs sites du réseau de production de BMW Group. Par exemple, les batteries haute tension, les modules de batterie et les composants sont produits en Allemagne, dans les usines de Dingolfing, Regensburg et Leipzig. Les autres composants du groupe motopropulseur électrique proviennent de l’usine de Spartanburg aux États-Unis et de la coentreprise BMW Brilliance Automotive en Chine.