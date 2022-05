La grande aventure solaire des Ã©nergies citoyennes et dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e

Depuis les balbutiements des énergies renouvelables citoyennes jusqu’à aujourd’hui, les projets solaires ont marqué l’histoire des associations citoyennes, au travers des étapes marquantes ! Le solaire citoyen en plusieurs dates avec Energies Partagées !

14 juin 1992 : Phébus : la 1ère centrale solaire raccordée au réseau français est citoyenne !

Pour la première fois en France, des militant·e·s engagé·e·s contre le nucléaire et pour les énergies renouvelables raccordaient au réseau électrique une installation photovoltaïque : la centrale Phébus 1, financée par des actionnaires citoyens. L’association Phébus, ultérieurement renommée Hespul, joue un rôle clé pour le développement de l’énergie solaire dans l’Hexagone. En 2010, elle fait partie des co-fondateurs d’Énergie Partagée.

17 décembre 2008 : Création de SOLIRA Investissement, qui deviendra Énergie Partagée Investissement

Philippe Vachette, Inddigo, Hespul et La Nef créent le fonds d’investissement Solaire Investissement Rhône-Alpes, alias SOLIRA, qui collecte alors 1 million d’euros. Cela permet de réaliser trois installations… qui rétrospectivement auront été les trois premières réalisations d’Énergie Partagée : les toitures photovoltaïques de Pic Bois, Giraud Agri Énergie et Biocoop du Mantois.

Année 2010 : Tadaaam ! Énergie Partagée entre en action !

18 mai 2010 : signature de la Charte Énergie Partagée, acte fondateur du mouvement Énergie Partagée !

16 juin 2010 : Énergie Partagée Association est officiellement créée par 15 adhérents fondateurs

11 août 2010 : Énergie Partagée Coopérative est officiellement créée

9 septembre 2010 : SOLIRA Investissement devient Énergie Partagée Investissement !

18 mai 2013 : Plaine Sud Énergies : près de Caen, un des premiers projets solaires citoyens sur une école !

Avec le soutien de la Communauté de communes de Plaine Sud près de Caen, un collectif de citoyen·ne·s se lance en 2009 dans l’aventure et parvient à co-financer avec le soutien d’Énergie Partagée l’installation de 74 kW de panneaux photovoltaïques sur les écoles de Bourguébus, Saint-Aignan-de-Cramesnil et Garcelles-Secqueville. Plaine Sud Energies, en Normandie, et Combrailles Durables, en Auvergne, sont les précurseurs de ce type de projets citoyens.

Août 2014 : La 1ère Centrale Villageoise solaire entre en service !

Au village des Haies, dans le Parc Naturel Régional du Pilat en région Auvergne-Rhône-Alpes, la toute première Centrale Villageoise entre en service. C’est à l’initiative de Parcs Naturels Régionaux et de l’Agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA-EE) que ce modèle de développement local et citoyen d’installations photovoltaïques a été créé, et développé depuis. Fin 2021, l’association nationale des Centrales Villageoises comptait 59 collectifs constitués et 380 installations en service !

26 mai 2018 : Le 1er parc photovoltaïque au sol co-financé par Énergie Partagée, avec les Survoltés d’Aubais

Issus d’un collectif contre les gaz de schiste, les Survoltés d’Aubais ont installé un parc solaire citoyen sur une ancienne décharge impropre à toute activité. Particularité de ce projet pionnier, il a été financé sans emprunt bancaire, grâce aux 274 citoyen·ne·s qui ont investi leur épargne dans la société coopérative Le Watt Citoyen, qui gère le parc solaire, et au soutien de la Région Occitanie et d’Énergie Partagée. Et 10 % des bénéfices issus de la vente de l’électricité à Enercoop sont réinvestis dans des actions en faveur de l’environnement !

6 janvier 2021 : En Île-de-France, les 1ères toitures photovoltaïques portées par des coopératives citoyennes entrent en service

Dès le 6 janvier, la coopérative Enercit’IF met en service ses deux premières centrales solaires, sur les toits de l’école Maurice Genevoix et du collège Georges Brassens, à Paris. Depuis, elle en a installé d’autres, et a été suivie de peu par les coopératives Électrons Solaires en Seine-Saint-Denis, Sud Paris Soleil à Cachan et Plaine Énergie Citoyenne à Épinay-sur-Seine. À l’instar de ces initiatives, de nombreux projets citoyens franciliens sont accompagnés par Énergie Partagée Île-de-France.